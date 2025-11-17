Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Cine

Crítica de 'Urchin': La ley de la calle

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:03

Comenta

Triunfó en la sección Un Certain Regard de Cannes donde su director (novel, es el primer largometraje como autor del actor de 'El triángulo de ... la tristeza', que aquí también interpreta a Nathan, un amigo/no amigo del protagonista) fue recompensado con el premio de la Federación Internacional de Críticos y donde quien encarna a Mike, tan vulnerable e impredecible, Frank Dillane (le detectamos en algunas entregas de Harry Potter) fue también altamente galardonado. Luego el filme se programó en una de las seciones más valientes del Zinemaldia 2025, Zabaltegi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  5. 5

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  6. 6 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  7. 7

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  8. 8 Gipuzkoa deberá devolver 86.000 euros a un capitán de barco por sus trabajos de pesca en alta mar
  9. 9

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  10. 10

    Cuando la Real descendió al mejor Sanse de la historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Crítica de 'Urchin': La ley de la calle

Crítica de &#039;Urchin&#039;: La ley de la calle