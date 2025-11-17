Crítica de 'Urchin': La ley de la calle

Triunfó en la sección Un Certain Regard de Cannes donde su director (novel, es el primer largometraje como autor del actor de 'El triángulo de ... la tristeza', que aquí también interpreta a Nathan, un amigo/no amigo del protagonista) fue recompensado con el premio de la Federación Internacional de Críticos y donde quien encarna a Mike, tan vulnerable e impredecible, Frank Dillane (le detectamos en algunas entregas de Harry Potter) fue también altamente galardonado. Luego el filme se programó en una de las seciones más valientes del Zinemaldia 2025, Zabaltegi.

Valoración Datos Dirección y guion: Harris Dickinson.

Fotografía:. Josée Deshaies

Música: Alan Myson.

Intérpretes: Frank Dillane, Megan Northam, Okezie Morro.

Cine: Antiguo Berri (V.O y doblada). 99m.

Es una película extraña. Con turbulencias oníricas, simbólicas, metafóricas pero muy pegada a la tierra, mejor aún, al asfalto de una ciudad, Londres. Por más que haya en ella un poco de mar, un poco de hierba y un poco de Hyde Park. No es perfecta (gracias sean dadas) pero sí muy interesante. Poco moralista, no se le pasa por la imaginación juzgar a ninguna de las criaturas que la habitan, ninguna de ellas del todo (con) fiable (¿quien lo es?), ninguna de ellas del todo despreciable. Mike ha desarrollado a lo largo de una vida de abandono y desarraigo una intensa capacidad de supervivencia en compañía de sus alucinaciones, su ketamina y sus cervezas. Cada vez que parece que Dickinson va a ofrecernos un buen trozo de cine social británico, al estilo de Leigh o de Loach, su creador da un volantazo y trata a su personaje de tú a tú, de cara, de frente, sin bajar la mirada. Ni víctima a redimir ni cabronazo suelto. Rodeado de gente más o menos maja pero con las mismas (o similares) fallas.

Es brava la película, que termina sin terminar. Y no, eso no significa el típico recurso del 'final abierto'. Significa, sencillamente, que la historia no acaba. ¿Para qué? Puede que Mike esté sentenciado desde el principio. O no. Esto no es cine sobre los servicios sociales sino sobre criaturas humanas.