Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, en 'Los tigres'.
Cine

Crítica de 'Los tigres': Yo cogí el reloj de papá

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:02

De esas películas contadas y conducidas briosa, nerviosa, vibrante, briosamente. Con el pulso que solo puede tener alguien que hay dirigido 'La isla mínima', '7 ... vírgenes', series como 'La peste' y apostado por atrevimientos como 'El hombre de las mil caras'. Que solo puede lucir alguien que antes ha escrito 'Toro' y 'Ellas en la ciudad'. Alguien que ya se haya sumergido bajo el mar con una cámara como Eric Börgeson que ya participó en 'Last Breath', el documental de 2019 sobre el buzo Chris Lemmons que sobrevivió a un accidente que debió ser mortal. Eric, junto a Pau Esteve fueron premiados por su trabajo en el Zinemaldia 73.

