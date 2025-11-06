Crítica de 'Los tigres': Yo cogí el reloj de papá

De esas películas contadas y conducidas briosa, nerviosa, vibrante, briosamente. Con el pulso que solo puede tener alguien que hay dirigido 'La isla mínima', '7 ... vírgenes', series como 'La peste' y apostado por atrevimientos como 'El hombre de las mil caras'. Que solo puede lucir alguien que antes ha escrito 'Toro' y 'Ellas en la ciudad'. Alguien que ya se haya sumergido bajo el mar con una cámara como Eric Börgeson que ya participó en 'Last Breath', el documental de 2019 sobre el buzo Chris Lemmons que sobrevivió a un accidente que debió ser mortal. Eric, junto a Pau Esteve fueron premiados por su trabajo en el Zinemaldia 73.

Valoración Datos Dirección: Alberto Rodríguez.

Guion: Alberto Rodríguez y Rafael Cobos

Fotografía: Pau Esteve Birba, Eric Börjeson.

Música: ulio de la Rosa.

Intérpretes: Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Núñez, Skona.

Cines: Antiguo Berri,Príncipe, Urbil, Garbera, Niessen, Mendibil.

Duración: 109 minutos

Briosa. Nerviosa. Potente. Afilada. Macheteada. Salitrosa. Huele a gasolina, a gasoil, a cocaína hundida en el fondo del mar. A sangre derramada. A páginas de libro viejo donde leíamos las aventuras de Los tigres de Mompracen firmadas por Salgari. Se masca el thriller. Se mastica el drama, los dramas familiares. Sientes la burbuja mortal en la sangre por no haber hecho la descompresión cuando subías a la superficie. Detectas, a las primeras de cambio, que es igualmente un agrio y contundente espejo social. Comprendes que es una más de todas las gloriosas películas que tienen como escenario los puertos. Es todo un subgénero cinematográfico. De 'Querelle de Brest' a 'Le Havre'. Solo faltaba que alguien tararease en la banda sonora (potente) el 'Tatuaje' de Concha Piquer.

Con esa fuerza del cine cercado por la fatalidad. Con la cámara no ya al hombro sino entre los dientes. Con unos personajes arquetípicos interpretados por actores que lo dan todo. Es una película con agallas, con ovarios y con co... es. Pero también sabe mostrarse tierna, vulnerable. Pero sin tonterías. Como los piratas de Salgari.