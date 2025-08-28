Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El tiburón blanco, en pleno ataque.
Cine

Crítica de 'Tiburón blanco: La bestia del mar': La última granada

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 06:18

Mañana vuelve a las pantallas, remasterizada y restaurada, la madre de todos los terrores marinos cinematográficos (con permiso, na-tu-ral-men-te, de Moby ... Dick): ¡'Jaws'! Cincuenta años después. Unos cuantos enloquecidos llevamos un par de películas celebrando por adelantado acontecimiento tal. Y lo celebramos en salas de la periferia porque a las capitalinas no han llegado esas maravillas. Las dos son australianas. Las dos mezclan, como si tal cosa y sin encomendarse a nadie un puñado de géneros fílmicos. Las dos rinden el debido homenaje al tiburón. Una de ellas a la especie toro y la otra a una fastuosa hembra de la variedad 'blanca' que medirá unos 6 metros.

