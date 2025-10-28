Crítica de 'Thirst': Aplasta, Señor, mis labios

En 133 minutos alguien como el surcoreano Park Chan-wook, impresionante creador de 'La doncella' o 'Simpathy for Lady Vengeance', es capaz de hacer muchas ... películas en una y ensamblarlas en un todo perfecto e inquietante que te colma el alma y los ojos de desasosiego. Hablo de esta 'Thirst', la propuesta conjunta de Kresala y la Semana de Cine Fantástico y de Terror para anunciar a la humanidad cinéfaga que la Noche de Muertos está al caer.

Valoración Datos Dirección: Park Chan-wook.

Guion: Park Chan-wook, Jeong Seo-Kyeong.

Fotografía: Chung Chung-hoon.

Música: Jo Yeong-wook.

Intérpretes: Song Kang-ho, Kim Ok-bin, Shin Ha-kyun.

Cine: Trueba. Hoy martes 28. Sesión Kresala. 19.30 horas.

Duración 133 minutos

Año: 200

Park Chan-wook adapta aquí, por asombroso que nos pueda parecer a casi todos, 'Teresa Raquin' de Émile Zola pero la convierte en una película de vampiros acosados, cercado por el espanto pues resulta que es un sacerdote, con ansias de martirio ('a veces hay muy poca diferencia entre un mártir y un suicida' le espeta un doctor que busca la vacuna contra una enfermedad letal...) quien se transforma en un santo bebedor de sangre asaeteado por el deseo que le provoca una mujer. Ella, aunque enamorada, le utilizará como Barbara Stanwyck utiliza a Fred MacMurray en 'Perdición'. Porque este filme surcoreano que adapta a Zola y es una película donde los vampiros vuelan y desangran a sus víctimas luce también maneras de puro cine negro. Park Chan-wook mezcla géneros y obsesiones. Cumple reglas y al mismo tiempo las destroza. Su 'Sed' ('Bakjwi' en el original) tiene texturas morbosas, oscuras, húmedas y rezuma un humor tan ingenuo como tumefacto. Su guion puede ser brutal. Lean: 'En nombre de Nuestro Señor Jesucristo te hago estas peticiones: conviérteme en un leproso para que todos huyan de mí. Déjame inmóvil como si fuera un inválido. Quítame las mejillas para que no puedan caer por ellas mis lágrimas. Aplástame la lengua y los labios para que no pueda cometer ningún pecado (...)'.

El final es bellísimo y se aproxima ya la Noche Negra.