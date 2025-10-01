Crítica de 'Strangers: Capítulo 2' | La tercera será peor

Mira que tiene que ser difícil rodar simultáneamente las tres películas de una trilogía de horror y que cada una te salga peor que la ... anterior y muy problamente nada mejor que la siguiente. No, si me parece muy bien que por reducir costes, desplazamientos y otras zarandajas hagas lo que durante décadas hicieron los grandes maestros del cine de delicioso consumo, rodar a la vez varias piezas e incluso dobles versiones de una única.

Valoración Datos Dirección: Renny Harlin.

Guion: Alan R. Cohen, Alan Freedland, Amber Loutfi.

Música: Justin Caine Burnett.

Fotografía: José David Montero.

Intérpretes: Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Richard Drake, Froy Gutiérrez.

Cine: Urbil, Mendibil.

Duración: 96m.

Así jugaron sus cartas los productores de 'Strangers', la historia de esa parejita que (copio sinopsis oficial) «De camino a su luna de miel se les avería el coche, obligándoles a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados los aterrorizan hasta el amanecer...».

Rodaron las tres de una tacada en Bratislava porque es más barato y porque esos países que quedan allá por el centro de Europa suelen ser territorio propicio para hacer películas tumefactas y con algún que otro psicópata (mejor si armado con un hacha) por los alrededores.

Así que tres películas simultáneamente. La primera era ya mala pero nos gustó. Esta segunda es, sencillamente, entre patosa e inenarrable. Y llena de decisiones que nadie tomaría si tu vida corre mayor peligro que perderla. Y sobre todo, ¿por qué nos hacen continuamente un resumen de la primera? Ningún ser humano con dos dedos de frente necesita saber qué pasó antes aquí para entender lo que está sucediendo ahora. Ni para saber perfectamente lo que ocurrirá en la tercera entrega.

Y lo que siempre decimos, le teníamos buena ley a Renny Harlin porque firmó 'La isla de las cabezas cortadas'. Se la 'teníamos'. En pasado, ya no. Ah, sí, dos estrellas de calificación. Porque el tercer capítulo será peor y le pondremos una. En justicia.