Crítica de 'Salão de Baile': Welcome al Ballroom

Comenta Compartir

Valoración Datos Dirección y guion: Juru y Vitã.

Fotografía: Suelen Menezes, Paula Monte.

Música: Globalkunt.

Con la participación de: Las casas 007s, De Cosmos, De Dandara, De Lafond, Dy Fokatruá, Alafia. Blyndex, Bushido, Cabal, Cazul, Império, Mamba Negra y Raabe

Cine: Trueba. Sesión Kresala. Hoy martes 10, 19.30 horas. 97 m.

Duración: 97 min.

'Paris is burning' de 1990 es la madre de todas las películas sobre 'ballroom', definido en este periódico por la Gran Diosa Lapi(edra) ... de la Casa Kiki House of Annunaki, como «cultura queer, casa de protección y baile; bailar y fluir». Pero si hay una madre tiene que haber, por fuerza, una abuela. Y muchas de las 'casas' fundadas por bailarines de absoluta diversidad de género, por gente de piel negra como el ébano, el chocolate, el azabache o la noche, reconocen en 'La Reina' de 1968, firmada por Frank Simon, a esa antepasada airosa y rabiosa. En 'The Queen' aparecen las participantes del concurso de belleza Miss All-America Camp de 1967, concurso del que Warhol fue juez. La diva del filme es Flawless Sabrina, organizadora del certamen. Según cuentan los archivos de la NBC, era la gran lideresa de la escena inicial de esos bailes, de esa subcultura clandestina de competencias iniciada por personas queer negras. Sin olvidar a la incontestable Crystal LaBeija, claro (1972).

Y si hay madre y abuela, debe de haber habido, además de la divina serie 'Pose', muchos retoños. Podríamos citar 'My Way Out' de Izaskun Arandia aunque fuera un cachorro blanco y londinense. Pero igualmente queer y bailón. Ahora llega a Kresala este documental brasileño de bravura, locura y orgullo. De gloria y dolor en el que participan las mejores 'casas' de Rio de Janeiro. Un documental pleno de baile, confesiones, celos, rencillas, amor de madre, sororidad, fraternidad y arrebato; un filme habitado por criaturas que fluyen entre identidades de género y baile. Una película de trepidante montaje y una cámara que se planta bravía ante las/los/les concursantes. Corran a por la entrada, no vaya a ser que se queden sin ella pues ya la habrán pillado todos/as/es que en Kontadores practican el baile 'voguing'. Corran.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión