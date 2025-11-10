Crítica de 'Leo y Lou': Extraños en la carretera

Es una bonitura de película. Primer largo de alguien que ya dejó boquiabiertos a los académicos de esto del cine con alguno de sus cortos. ... Coescrito por alguien que también ha bregado de lo lindo en medida corta; interpretado por uno de esos secundarios de oro y diamantes de las series españolas. En compañía de una actoraza de diez años quizás, sí, un poco estrepitosa (ya irá, si le parece, puliendo detalles)por más que encarne a una huérfana muda; apasionada por el mar, los peces y la pesca.Están los dos apoyados, arropados, por gente de lo más grande: Manuel Manquiña (¿se acuerdan? El pedazo de actor de la frase genial de 'Airbag': '¡el conceto, lo importante es el conce(p)to!), María Larralde y la Pujalte.

Valoración Datos Dirección: Carlos Solano.

Guion: Carlos Solano ,Carlos Camba Tomé.

Fotografía: Borja López.

Música: Iván Palomares.

Intérpretes: Julia Sureillo, Isak Férriz, Manuel Manquiña, María Larralde, María Pujalte.

Cines: Antiguo Berri, Niessen, Mendibil

Duración: 101 m.

Una bonitura. Gallega hasta la médula. Excepto en una cosa: Leo (la pequeñaja que se escapa de un centro de acogida para ir al concurso internacional de pesca de Cobas) no es ya que le eche ketchup hasta al pulpo a feira sino que solo bebe... biter. ¿Cinzano? Quita, quita, ¡KAS! A ser posible en lata.Y siempre con pajita.

Dos en la carretera. Porque por designios del guion cuando Leo se fuga y hace autostop es recogida por Lou, al que hemos conocido en el calabozo (el arranque del filme es sensacional, una niña dentro de una de lasgrandes peceras de un aquarium y un tipo,que hace de pingüino en un txikipark, en la comisaría...). Queda claro bien clarito que no parece precisamente el tutor que los padres de la chiquilla (muertos en accidente hace cuatro años) habrían deseado para su chavala quien, por cierto, es un as robando pizzas al imbécil del bungalow de al lado.

Una bonitura. No, no pienso llamarla 'entrañable' porque esa palabra de tan ñoña, da yuyu. Y porque la película es en muchos ratos una juerga (atención a la escena del barril...). Una peli disfrutona.