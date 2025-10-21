Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Indy', el protagonista del filme.
Cine

Crítica de 'Good Boy': Ladrando a fantasmas

Begoña del Teso

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 06:32

El coguionista, director y montador, Ben, y su esposa, Kari Fischer, la productora de la película, tienen un perro perdiguero, un Retriever de Nueva Escocia, ... al que pusieron de nombre 'Indy' en homenaje a, lógicamente, Indiana Jones. Él es el protagonista máximo de esta más que interesante, melancólica y bien ajustada de metraje película que algunos llaman de terror. Con cierta razón, es verdad, porque hay una casona abandonada, viejas cintas de video, un abuelo que murió de aquella manera, un cementerio en el bosque, trampas ocultas para zorros, cazadores vestidos de camuflaje total y espíritus. Además de que llueve. Llueve casi torrencialmente. Pero también es una película, creo, de lealtad y amor.

