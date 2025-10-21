Crítica de 'Good Boy': Ladrando a fantasmas

El coguionista, director y montador, Ben, y su esposa, Kari Fischer, la productora de la película, tienen un perro perdiguero, un Retriever de Nueva Escocia, ... al que pusieron de nombre 'Indy' en homenaje a, lógicamente, Indiana Jones. Él es el protagonista máximo de esta más que interesante, melancólica y bien ajustada de metraje película que algunos llaman de terror. Con cierta razón, es verdad, porque hay una casona abandonada, viejas cintas de video, un abuelo que murió de aquella manera, un cementerio en el bosque, trampas ocultas para zorros, cazadores vestidos de camuflaje total y espíritus. Además de que llueve. Llueve casi torrencialmente. Pero también es una película, creo, de lealtad y amor.

Valoración Datos Director: Ben Leonberg.

Guion: Ben Leonberg, Alex Cannon.

Música: Sam Boase-Miller.

Fotografía y montaje: Ben Leonberg

Intérpretes: 'Indy', Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fessenden.

Cine: Urbil.

Duración: 72 minutos

Programada sin mucha convicción y en algunos casos en sesiones nocturnas en centros comerciales pero a su vez defendida por la plataforma Filmin que la incluirá en su catálogo, 'Good Boy', premiada en Estrasburgo y en el South by Southwest de Austin, es un filme brillante (en su oscuridad tentadora) que sabe lidiar con los problemas que sus creadores se plantearon resolver desde el principio y sabe enfrentarse a los riesgos que han asumido desde el primer momento, cuando emplearon más de tres años entrenando y filmando a 'Indy' para que fuera el protagonista absoluto de esta propuesta que juega bien sus bazas, encerrándonos entre las cuatro paredes de una casa ocupada por presencias agónicas que no son sino ectoplasmas de los terrores del ser humano que, acompañado de 'Indy', busca (mal) refugio en ese lugar desvencijado. Un ser humano bastante roto psíquicamente y habitado por brumas mentales que acaban atrapando al espectador.

'Good boy' es un tour de force cinematográfico bien resuelto. Asombra y, al mismo tiempo, estremece.