El doctor Frankenstein, en su laboratorio junto a su criatura
Crítica de 'Frankenstein': ¿Pedí yo acaso ser creado?

Begoña del Teso

Begoña del Teso

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:05

Comenta

Suntuosa. Melodramática. Un impagable cuento de horror gótico Y como escribieron en el 'New York Times', exuberante, arrolladoramente romántica y dolorosamente emocional. Añadiría que fascinantemente ... operística. Como señala 'Sight & Sound', cuando el doctor Frankenstein está 'construyendo' su criatura el espectador no se siente , para nada, en el típico (y adorado por todos los fans del terror) laboratorio de un científico atravesado por el sueño de ser Dios o al menos el moderno Prometeo sino en el reino de la tramoya de una gran función teatral, en el backstage de un monumental desfile de modelos. En el taller donde se esmerarían los ayudantes y alumnos de Miguel Ángel , en el gabinete de las maravillas donde Da Vinci lo inventaba todo. La criatura es creada en un espacio hermosísimo. Y ella es hermosa. Inclinémonos ante cada uno de los creadores del departamento de arte, dirigidos por B. Gordon, Celestria Kimmins y Emer O'Sullivan, ante el director de diseño de producción y los especialistas de efectos no digitales.

