Crítica de 'Frankenstein': ¿Pedí yo acaso ser creado?

Suntuosa. Melodramática. Un impagable cuento de horror gótico Y como escribieron en el 'New York Times', exuberante, arrolladoramente romántica y dolorosamente emocional. Añadiría que fascinantemente ... operística. Como señala 'Sight & Sound', cuando el doctor Frankenstein está 'construyendo' su criatura el espectador no se siente , para nada, en el típico (y adorado por todos los fans del terror) laboratorio de un científico atravesado por el sueño de ser Dios o al menos el moderno Prometeo sino en el reino de la tramoya de una gran función teatral, en el backstage de un monumental desfile de modelos. En el taller donde se esmerarían los ayudantes y alumnos de Miguel Ángel , en el gabinete de las maravillas donde Da Vinci lo inventaba todo. La criatura es creada en un espacio hermosísimo. Y ella es hermosa. Inclinémonos ante cada uno de los creadores del departamento de arte, dirigidos por B. Gordon, Celestria Kimmins y Emer O'Sullivan, ante el director de diseño de producción y los especialistas de efectos no digitales.

Valoración Datos Dirección y guion: Guillermo del Toro.

Fotografía: Dan Lautsen

Música: A. Desplat.

Intérpretes: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz.

Cines: Príncipe (V.O y doblada.).

Duración: 149 minutos. Flamboyante. Resplandeciente. Tristísima. Como el Dios de 'El paraíso perdido' de Milton, Victor Frankenstein es un creador a quien el destino de su criatura le importa bien poco. No entiende su espanto al sentirse viva, al saberse 'sintiente'. Tampoco su desolación absoluta al comprobar su soledad. Solo el magnífico personaje interpretado con maestría total por esa Mia Goth a la que amamos desde su colaboración con Ty West, entiende que el ser encarnado por Elordi (impresionante; cuando 'nace' parece un bebé y luego va creciendo, en tristura y horror; su rostro, sus andares, todo evoluciona en él) necesita amor. Y, con el tiempo, saber que, quizás, es la capacidad de perdón lo que nos vuelve humanos. 'Frankenstein' es un cuento de hadas gótico. Y los cuentos suelen hacer daño. Dar pena. Y provocar espanto.

Frankenstein