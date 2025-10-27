Crítica de 'Los domingos': Maite, la tía de Ainara

El debate (tan manido) de si una muchacha de 17 años puede ser tan violentamente y a la vez tan dulcemente atravesada por la fe ... como para decidir entrar en convento y congregación de clausura es solo una (y no la más crucial) de las provocaciones que plantea este filme cargado de una inquietante calma. Creo que a mí el personaje de Ainara me interesa mucho más como espejo en el que se reflejan y el frontón en el que rebotan las otras criaturas que durante 110 minutos habitan la pantalla.

Valoración Datos Dirección y guion Alauda Ruiz de Azúa.

Música David Cerrajón.

Montaje Andrés Gil.

Fotografía Bet Rourich.

Intérpretes Blanca Soria, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Maribel Rivera, Juan Minujin .

Duración 110 minutos.

La decisión de la muchacha (que no duda demasiado pero sí tiene una crisis magníficamente resuelta en imágenes y guion entre lágrimás y risas en un funeral) pone a su padre, a su tía, a sus compañeros de colegio, incluso a sus hermanas pequeñas, a la pareja de su padre y a su abuela en una situación donde todas las cosas que no se han dicho, las páginas que se pasaron sin haber sido leídas, los comprmisos no asumidos y todos los cálices no consumidos hasta las heces surgen como fantasmas no convocados, estallan, se derraman y se rompen en mil añicos. En realidad, me pregunto si Ainara es la verdadera protagonista de la historia. Acaso lo sea su tía Maite, atea casi fundamentalista, mujer feroz defendida por López Arnaiz no solo con uñas y dientes, también con corazón. El montaje paralelo final no es solo una maravilla cinematográfica sino, además, una señal de que tal vez yo no ande tan descaminada, el personaje central es Maite, que carga con sus propios demonios y con parte de los que cercan a su familia.

La puesta en escena de muchas escenas de 'Los domingos' brilla como pura coreografía de cámara y montaje. La distancia que establece Ruiz de Azúa deja espacio y aire al espectador. Para reflexionar. Y asombrarse.