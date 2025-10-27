Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Crítica de 'Los domingos': Maite, la tía de Ainara

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:10

El debate (tan manido) de si una muchacha de 17 años puede ser tan violentamente y a la vez tan dulcemente atravesada por la fe ... como para decidir entrar en convento y congregación de clausura es solo una (y no la más crucial) de las provocaciones que plantea este filme cargado de una inquietante calma. Creo que a mí el personaje de Ainara me interesa mucho más como espejo en el que se reflejan y el frontón en el que rebotan las otras criaturas que durante 110 minutos habitan la pantalla.

