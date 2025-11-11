Crítica de ''Yi Yi': Confuciana confusión

Maravilla. Maravilla de maravillas. Pura maravilla. Loados sean los dioses porque un día Edward Yang, nacido en Shanghai, criado en Taiwán, licenciado en Ingeniería Eléctrica ... por la Universidad de Florida, fuera un día en Seattle, donde trabajaba en microordenadores, a ver 'Aguirre, la cólera de Dios' de Herzog y Kinski, y decidiera que eso, cine, es lo que él quería hacer aunque antes había desechado la idea considerándose incapaz.

Valoración Datos Dirección y guion: Edward Yang.

Fotografía: Yang Wei-Han.

Música: Peng Kai-Li.

Intérpretes: Nien-Jen Wu, Jonathan Chang, Issei Ogata, Hsi-Sheng Chen. Cine: Niessen.

Sesión: Cineclub Ozzinema. Hoy martes 11, a las 19.00.

Producción: Taiwan, 2000.

Duración: 173 minutos

Loados sean los dioses porque no solo se convirtió en uno de los tres creadores (junto a Hou Hsiao-hsien y Tsai Ming-liang) que volvieron del revés el infumable cine patriótico taiwanés, no solo porque con 'Yi yi' ganase el premio al Mejor director en Cannes, sino porque si no hubiera visto 'Aguirre', ni caído transido ante las películas de Antonioni, hoy no veríamos en Niessen esta comedia de un humor, de una sutilidad deliciosa y a la vez amarga, no tendríamos noticia de esa cámara que mantiene con los personajes una extraña distancia entre respetuosa y cómplice, no podríamos darnos cuenta de que a Edward Yang todo le parece escritura. Escribe cuando apuntala el guion, escribe con y alrededor de sus actores, escribe con la cámara, escribe con el montaje. Con el montaje de esas escenas cortas, compactas y ligeras que, como dicen todas las sinopsis, retratan a 'una familia de clase media de Taipei. Un hombre de unos cuarenta años, su hija adolescente y su hijo de ocho experimentan la vida, navegando entre el remordimiento, la esperanza y la decepción'. Aprenderán, más o menos, de qué va la existencia. Entre sustos, amoríos, negocios y comentarios filosóficos (¡ese chaval, Yang Yang, que se pilla una cámara de fotos para poder ver lo que nunca ves, eso que siempre queda a tus espaldas!). Gracias Werner, Klaus, por haber hecho 'Aguirre'.