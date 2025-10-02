Crítica de 'Barrakudaren Altxorra' | Una capitana pelirroja
San Sebastián
Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00
-
Dirección: Adrià García.
-
Guion: Amèlia Mora, Coral Cruz, Álvaro Ortiz, basado en el libro de Llanos Campos Martínez.
-
Música: Fernando Velázquez
-
Animación: Pablo Navarro, María Torregrosa, Dreamwall.
-
Sonido: Delgado Castizo.
-
Cine: Niessen.
-
Duración: 86m.
El libro de Llanos Campos, albaceteña estudiada en Granada, es tan morrocotudo que, editado por SM, en muchas plataformas de venta on line solo se ... encuentran ejemplares de segunda mano. Al comienzo de la edición, galardonada con el premio Barco de Vapor, se lee «Porque (¿me he olvidado de decirlo?) esta es una historia de piratas. Con sus barcos, sus parches en el ojo, sus patas de palo y sus tesoros escondidos (...). Esta va a ser la más extraña historia de piratas que escucharéis aunque vivierais mil años y recorrieseis hasta el último puerto del Caribe (...) Nunca jamás hubo un capitán como Barrracuda, no hubo otra aventura como la nuestra, y nadie podría contárosla mejor que yo, que estuve desde el principio (...)».
Con ese arranque ¿quién puede hacer una mala película, inspirada,libremente, en ese relato? Nadie, y muchos menos Adrià García, que ya anduvo enredado en las partes animadas de 'Un monstruo viene a verme', obra de Bayona con Sigourney Weaver. Mucho menos si quien se ha leído a fondo el libro es Amèlia Mora, guionista de 'La infiltrada' y 'Rec3'. Imposible si la banda sonora la firma Fernando Velázquez y la animación Pablo Navarro, que estuvo en el departamento de efectos visuales de 'Planet 51'.
'Barrakudaren altxorra' viene producida, entre otros, por la compañía Filmax, todo un clásico en el cine español. Y es Barton Films imprescindible en la distribución en Euskadi, quien nos la presenta en euskara. Son, ciertamente, muchas las garantías. Y grande la diversión cuando ves esta película donde hay mujeres piratas, capitanes con garfio en la derecha que cuando aprenden a escribir lo hacen bonito con la zurda, explosiones, malvados de libro, una niña grumete y más maravillas (lemures con malas pulgas...). Viva 'Ballena', 'Viva 'Chispas'.
