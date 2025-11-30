Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los dos protagonistas, vestidos de gala.
Crítica de cine | 'Zootrópolis 2'

Coneja y zorro contra linces

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:46

  • Dirección y guion: J. Bush y B. Howard.

  • Música: Giacchino.

  • Animación: G. Gotschall. A. Green.

  • Cines: Antiguo, Príncipe, Garbera, Niessen, Urbil, Mendibil

  • Duración: 108 minutos

Todo. Nada. Lo de siempre. Sin más. Sin menos. Con todo. Sin nada más. Perfecta animación (solo faltaba que la IA no superase a los ... dibujos animados computerizados de hace diez años y menos en la factoría Disney). Imaginación desbordada en el diseño de personajes, delicioso abigarramiento de extrañas criaturas en el mercado, donde uno ha de tener mucho cuidado con no confundir a un león marino con una foca. Gags juguetones como el de los hipopótamos polis que no entran (ni salen) por la puerta del despacho del comisario y que no deja de ser un guapo guiño al juego de Hasbro 'Hungry Hungry Hippos' creado allá por 1967. Shakira cantando 'Zoo' en la banda sonora y en la versión original (no disponible en nuestras pantallas) voces de gentucilla que nos cae bien como Danny Trejo, que debe dos millones de dólares al fisco estadounidense. Al mando, cineastas de probado oficio y lealtad absoluta a Disney y en el fondo, el típico mensaje estilo 'viva la gente' con la pregunta habitual de por qué no van a formar equipo de superpolis una coneja y un zorro o por qué no habrían de vivir en paz y holganza reptiles, castores, cabras y demás bichos.

