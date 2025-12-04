Bob y Steve tienen la clave

Me gustan los creadores que dejan a quienes contemplan sus obras inquietos, intrigados, obsesionados. Con muchas preguntas y sin respuestas. Esos autores que obligan a ... su público a cargarse de referencias porque sin ellas nos sentimos torpes funambulistas en la cuerda floja.

Por eso me atrae el bucle que Gastesi y Merino se lanzaron a tejer cuando empezaron a entrever 'Singular', que si quieren podríamos intentar definir como 'ciencia ficción intelectual-existencial-emocional'. Es decir, y puestos ya a tirar de referencias, como una de Aaron Moorhead y Justin Benson, extraños firmantes de 'Something in the Dirt'. Curioso, cuando Gastesi presentó 'La quietud en la tormenta' alguien le proclamó el Hong Sang-soo donostiarra, definición que lo mismo provoca susto que hechizo. Ahora aseguran unos cuantos gamberros sobradamente preparados que para sumergirse en 'Singular' no estaría de más conocer 'Despidiendo a Yang' de Kogonada aunque, francamente, no hay por qué ponerse tan asiáticos y yo diría que todo podría quedar (aunque, cierto, con tintes menos intelectuales) en una comparativa con la maravillosa 'La acompañante' de Drew Hancock. Y en caso de querer nombrar a otro de los nuestros, agarrémonos a la también fascinante, intrincada y fallida por valiente 'Daniela' de Nacho Vigalondo.

Me fascinan las películas que nos dejan planchados. Las películas sobre seres artificiales, de 'Blade Runner' al Frankenstein de Del Toro. Las películas que empiezan poderosas, como un thriller fantástico. Las que luego se atascan. Y después, con un montaje bien calibrado, trabajado y afinado durante meses, se liberan. Filmes cuya clave está (tal vez, ¿quién sabe) en una canción, 'Tell Me Why I Do't Like Mondays'. De Bob Gelford. La que Steve Jobs usó para el anuncio de un chip. Suena, sí, en 'Singular'.