Uno de los ponentes que presentaron La Horrosa 36 dijo, sin reparar realmente en sus palabras, que todo lo que iba a suceder desde el ... 31 de octubre, festividad negra de San Epimaco de Pelusio, hasta el 7 de noviembre, conmemoración de la gloria de San Atenodoro de Neocesarea, contribuiría no solo a reforzar lazos de comunidad ('congrego multitudes' como se escucha en la mema 'La vida de Chuck') sino que serviría para mantener la salud física y mental de todos. ¿Perdón? Los horrorositos somos, por especie y elección, enfermos. Y nuestra sanación no solo es imposible sino que la rechazamos. Somos 'freaks'. Contagiosos. Tanto que a nuestro cónclave se nos ha unido hasta la nobilísima Filmoteca Vasca que el día 5 proyecta, dentro de su congreso ibérico, la macanudísima 'La torre de los siete jorobados'. Somos freaks. Infecciosos. Por eso la liaremos con la delirante 'Deathstalker' y ni les cuento lo que pasará con 'Primate'. O en Kresala con la coreana 'Thirst' donde un cura se transforma en vampiro.

Somos de imposible sanación. Y nuestra salud mental es maravillosamente quebradiza, Por eso nos parece muy lógico que lo que Em y Selma cazan en la América de la Gran Depresión en el gran corto de A. Thompson sean hipogrifos. Mentalmente irrecuperables. Si hubiera la menor opción de curarnos no sacaríamos entradas para esa bestialidad consensuada que es 'V/H/S Halloween'. Instantes después de oír lo del poder regenerador de la Semana se pasaron unas imágenes con extractos del programa de la 36. Lo primero que se vio en la pantalla fue el titulazo de uno de los anime a estrenarse el domingo 2 en el VE. Con un grafismo contundente se proclamaba 'All You Need Is Kill'. ¿Lo ven?, No necesitamos Amor como aquellos Beatles moñoños. Necesitamos Matar. Está impreso en nuestro ADN.

