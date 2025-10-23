Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
El tembleque

All You Need Is Kill

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:48

Uno de los ponentes que presentaron La Horrosa 36 dijo, sin reparar realmente en sus palabras, que todo lo que iba a suceder desde el ... 31 de octubre, festividad negra de San Epimaco de Pelusio, hasta el 7 de noviembre, conmemoración de la gloria de San Atenodoro de Neocesarea, contribuiría no solo a reforzar lazos de comunidad ('congrego multitudes' como se escucha en la mema 'La vida de Chuck') sino que serviría para mantener la salud física y mental de todos. ¿Perdón? Los horrorositos somos, por especie y elección, enfermos. Y nuestra sanación no solo es imposible sino que la rechazamos. Somos 'freaks'. Contagiosos. Tanto que a nuestro cónclave se nos ha unido hasta la nobilísima Filmoteca Vasca que el día 5 proyecta, dentro de su congreso ibérico, la macanudísima 'La torre de los siete jorobados'. Somos freaks. Infecciosos. Por eso la liaremos con la delirante 'Deathstalker' y ni les cuento lo que pasará con 'Primate'. O en Kresala con la coreana 'Thirst' donde un cura se transforma en vampiro.

diariovasco All You Need Is Kill