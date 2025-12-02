Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen promocional de 'La hermanatra fea'
Crítica de cine | 'La hermanastra fea'

Y Elvira se tragó una tenia

Begoña Ameztoy

Begoña Ameztoy

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:15

Juzgada y galardonada como la mejor película exhibida en Sitges el pasado octubre. Premio del Público en la sección Panorama de Berlín 2025. Tratada con ... honores en Sundance. No estrenada comercialmente en nuestras pantallas. El club Ozzinema y las salas Niessen, al rescate. Hoy.

