Y Elvira se tragó una tenia

Juzgada y galardonada como la mejor película exhibida en Sitges el pasado octubre. Premio del Público en la sección Panorama de Berlín 2025. Tratada con ... honores en Sundance. No estrenada comercialmente en nuestras pantallas. El club Ozzinema y las salas Niessen, al rescate. Hoy.

Impresionante versión de La Cenicienta. Moderna. Salvaje. Nauseabunda. Casi porno (planos explícitos de penes, chorros de semen...). Y en el fondo, muy leal y fiel a la crueldad, la maldad, el asco y la tortura que manejaba el cuento original, recogido ya en 1634 por el napolitano Giambattista Basile.

Asombrosa. Realmente y por instantes, divertida. Hija putativa (aunque puede que ni lo sepa o supiese) de 'La sustancia'. Feminista hasta las cejas (sin mensajitos ni parafernalias chorras). Prodigio producido por la compañía de Lars von Trier y por los institutos del cine de Noruega, Suecia y Dinamarca. Dirigida por una excelsa debutante en largo cuyo cortometraje de graduación se estrenó en 2018 en Locarno. Atrevida. Nunca nadie había puesto el foco en ninguna de las hermanastras de Cenicienta. Han sido malas, repulsivas por los siglos de los siglos. Emilie Blichfeldt se fija en ellas. Sobre todo en Elvira (hasta le da un nombre). La rodea de horror y elegancia. Está llamada (por su madre, gloriosa arpía) a salvar a la familia de la ruina. Mientras Cenicienta, le dicen Agnes aquí, juguetea con el mozo de las caballerías y no es precisamente una criatura celestial. Bien por Blichfeldt que retrata el baile del príncipe (recuerden, márchate a las 12 o tu carroza se convertirá en calabaza) como una feria de ganado femenino donde los ricos eligen a las yeguas que luego montarán.

Extrema. Única. Espejo de apariencias. Grotesca. Belleza, ¿dónde está tu victoria?