Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

'Ballerina', Jonh Wick sagako spin-offa, orain euskaraz

Trama Eve Macarroren atzetik doa (Armasek antzeztua), Ruska Romako dantzari eta hiltzaile bat, bere familia hil zuten beste hiltzaile klan baten atzetik doana mendeku bila

J. A.

Asteartea, 9 iraila 2025, 14:58

Hiltzaile bezala bere heziketa Ruska Romako tradizioenpean jasotzen duen Eve Macarro (Ana de Armas) da 'Ballerina' filmeko protagonista, John Wick sagaren spin-off bat, kronologiko, honen hirugarren eta laugarren atalean kokatzen dena. Ekainean estreinatu zen AEBetan eta orain plataformetara heldu da, euskarara bikoiztuta Amazon Prime-n Espainian eta Frantzian. Hala jakinarazi du Pantailak Euskaraz plataformak. «Akzioa eta mendeku gosea Ana de Armas protagonista duen thriller puska honetan. Goza ezazue euskaraz!», dio mezuak.

Trama Eve Macarroren atzetik doa (Armasek antzeztua), Ruska Romako dantzari eta hiltzaile bat, bere familia hil zuten beste hiltzaile klan baten atzetik doana mendeku bila. Trilogiarekin lotura hor egiten da, hirugarren filmean dantzari bezala agertzen den Unity Phelan baitzen hasieran protagonista nagusia. Azkenean De Armas izan zen hautatua.

Hedabide honen zinema-kritikari den Begoña del Tesok esaten dionari men eginez gero, su-jaurtigailuaren eszena da nabarmentzekoa, «orain arte ikusi gabea» omen da-eta. Izar aldetik, bostetik hiru: «Bat Caragatik. Bat Anagatik, Hirugarrena John Wick-gatik».

De Armasez eta Keanu Reevesez gain, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus edo Ian McShane dira protagonista. Len Wisemanek zuzendu du, Shay Hattenek eta Emerald Fennellek idatzitako gidoiaren gainean, berau lehenaren istorioan oinarrituta. Kuriositate modura, De Armas ez zen lehen aukera izan, Unity Phelan baitzen hasieran protagonista nagusia, hirugarren filmean dantzari bezala azaltzen zena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  2. 2 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  3. 3

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  4. 4

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  5. 5 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  6. 6 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  7. 7

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  8. 8

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  9. 9

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  10. 10 Una pareja compra una casa por 6.000 euros y desata miles de comentarios en redes: «Es de tres plantas y tiene 310 metros cuadrados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Ballerina', Jonh Wick sagako spin-offa, orain euskaraz

&#039;Ballerina&#039;, Jonh Wick sagako spin-offa, orain euskaraz