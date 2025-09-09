'Ballerina', Jonh Wick sagako spin-offa, orain euskaraz
Trama Eve Macarroren atzetik doa (Armasek antzeztua), Ruska Romako dantzari eta hiltzaile bat, bere familia hil zuten beste hiltzaile klan baten atzetik doana mendeku bila
J. A.
Asteartea, 9 iraila 2025, 14:58
Hiltzaile bezala bere heziketa Ruska Romako tradizioenpean jasotzen duen Eve Macarro (Ana de Armas) da 'Ballerina' filmeko protagonista, John Wick sagaren spin-off bat, kronologiko, honen hirugarren eta laugarren atalean kokatzen dena. Ekainean estreinatu zen AEBetan eta orain plataformetara heldu da, euskarara bikoiztuta Amazon Prime-n Espainian eta Frantzian. Hala jakinarazi du Pantailak Euskaraz plataformak. «Akzioa eta mendeku gosea Ana de Armas protagonista duen thriller puska honetan. Goza ezazue euskaraz!», dio mezuak.
Trama Eve Macarroren atzetik doa (Armasek antzeztua), Ruska Romako dantzari eta hiltzaile bat, bere familia hil zuten beste hiltzaile klan baten atzetik doana mendeku bila. Trilogiarekin lotura hor egiten da, hirugarren filmean dantzari bezala agertzen den Unity Phelan baitzen hasieran protagonista nagusia. Azkenean De Armas izan zen hautatua.
Hedabide honen zinema-kritikari den Begoña del Tesok esaten dionari men eginez gero, su-jaurtigailuaren eszena da nabarmentzekoa, «orain arte ikusi gabea» omen da-eta. Izar aldetik, bostetik hiru: «Bat Caragatik. Bat Anagatik, Hirugarrena John Wick-gatik».
De Armasez eta Keanu Reevesez gain, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus edo Ian McShane dira protagonista. Len Wisemanek zuzendu du, Shay Hattenek eta Emerald Fennellek idatzitako gidoiaren gainean, berau lehenaren istorioan oinarrituta. Kuriositate modura, De Armas ez zen lehen aukera izan, Unity Phelan baitzen hasieran protagonista nagusia, hirugarren filmean dantzari bezala azaltzen zena.
