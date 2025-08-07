Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Locarnon izango den 'Balearic' filmaren fotograma bat.

'Balearic' eta 'Olivia' Locarnon izango dira

Film bakoitzak lau proiekzio izango ditu

J. A.

Osteguna, 7 abuztua 2025, 15:01

Euskal zigilua duten bi film, 'Balearic' eta 'Olivia', aukeratu dituzke Locarnoko jaialdiaren Concorso Cineasti del Presente sailean parte hartzeko. Lehena Ion de Sosa zuzendari donostiarraren lana da eta, besteak beste, Christina Rosenvinge du aktore lanetan. Bigarrena Sofía Petersen zuzendari argentinarrak gidatu du.

Aste-bukaera honetakoa 'Balearic' filmaren mundu mailako estreinaldia izango. Sinopsiaren arabera «Hiru doberman txakurrek gazte talde bat atxiki dute Mallorcan sartu diren luxuzko txalet bateko igerilekuan. Denborak premiatu egiten du. Mutiletako bat hozkada gogorrekin zaurituta dago. Oihu egin arren, inor ez da etortzen laguntzera: inguruko herritar guztiak uda hasi dela ospatzeko erabiltzen den paella tradizionalean daude, inguruko lursail batean. Festa honetara bertaratzen direnek sorginkeria bitxi bat jasaten dute, igerilekuan sartzen uzten ez diena, bainatzen den orok uraren bidez gazteen mina sentitzen baitu. San Joan bezpera da. Magiarako egun aproposa».

Abuztuaren 10ean 11:30ean PalaCinema 1 aretoan, abuztuaren 11n 21:00etan L'Altra Sala aretoa eta abuztuaren 12an 13:30ean PalaCinema 2 eta PalaCinema 3 aretoetan proiektatuko da.

Bestetik, 'Olivia', Petersenen lehen lana Elías Querejeta Zine Eskola ekoiztetxe lanetan izan dena, hurrengo astean proiektatuko da, zehazki abuztuaren 13an 11:30ean PalaCinema 1 aretoan, abuztuaren 14an 21:00etan L'Altra Sala aretoan eta abuztuaren 15ean 13:30ean PalaCinema 2 eta PalaCinema 3 aretoetan. Beste 14 filmekin batera lehiatuko da, Donostiako New Directors-en parekoa, Pardo d 'Oro, Suitzako zinemaldi ospetsuak ematen duen bigarren sari garrantzitsuena.

