Los asesinos salen al aire en directo

Conocen esa sensación tan poco placentera y reconfortante de que no te importe lo más mínimo lo que sucede en la pantalla ante la que estás sentada un sábado de carnaval? ¿Que te la traigan al pairo los bandazos del guión por mucho que esté escrito por Alberto Marini, autor de la casi soberbia 'Mientras duermes' de Balagueró, por mucho que el diseño de sonido, obra de Alejandro López, sea bien potente; por mucho que al protagonista máximo, a Eddie Marsan, le hayamos visto, recién, en 'El vicio del poder' y más anteriormente en 'Deadpool' y 'Atómica'; por más que Paul Anderson estuviera en 'El renacido' y a Ivana Baquero la recordaremos siempre en 'El laberinto del fauno'? ¿Por más, sí, por más, que nos encanten los cuentos cinematográficos macabros, de moral fascinantemente escabrosa y resbalosa?

No, no es para nada una sensación agradable sino demasiado frustrante. Porque sabes que en ese espacio cerrado, obturado, claustrofóbico que puede ser un estudio-pecera de radio se encuentra el embrión de un pequeño thriller que llevado con más fuste, con más 'finezza', con más empeño podría haber devenido en fachendosa película sobre un puñado de malnacidos (a cada cual peor) con unas cuantas cuentas por saldar. Con su presente. Su pasado y también su futuro.

Por más que los secuestradores no se anden con chiquitas. Por más que la cámara se mueva elegante y fascinerosa entre las paredes insonorizadas. Por más que Iñaki Beraza ejerza de fino de ayudante del director, novato con posibles, hay algo que nos hace desentendernos de la propuesta de 'Feeback' . Y no son los cabos sueltos y deshilachados que va dejando el guión. No señor. Estamos acostumbrados. No, hay algo más profundo. Tampoco desidia porque, lo dicho, Pedro C. Alonso maneja con seriedad su mando en plaza. Diría que no son capaces de pillarle el aire al suspense que soñaron provocar. Ni a los personajes. Ni a su perfidia. Y aunque todo te dé igual también es cierto que pena, sí te da.