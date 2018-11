Arantxa Echevarria: «Hay que ser un poco 'chauvinistas', como en Francia, para proteger nuestro cine» La directora de origen bilbaíno ha presentado 'Carmen y Lola' en el Festival de Cine Español de Marsella CineHorizontes PEDRO CID Marsella Viernes, 16 noviembre 2018, 17:52

'Carmen y Lola' es ya uno de los últimos fenómenos cinematográficos del cine español. La película, presentada en el pasado Festival de Cannes, cuenta la historia de amor de dos adolescentes gitanas en Madrid. Su directora, Arantxa Echevarria, entre viaje y viaje -acaba de volver una muestra de cine español en Tokio y del Recent Cinema from Spain de Miami y en los próximos días va al estreno de su película en Bruselas y al Festival Internacional de La Habana-, ha participado en el Festival de Cine Español de Marsella CineHorizontes.

- Eres de Bilbao pero has crecido en Madrid y tu película, con financiación española, cuenta una historia de que se desarrolla en el mundo gitano... ¿'Carmen y Lola' es una película vasca o española o gitana o paya o...?

- Creo que es una historia universal, porque habla del primer amor y porque con ella quiero llegar a la máxima gente posible, pero con un punto de vista muy vasco. Ser vasca ha definido mucho mi vida. Crecí en Madrid en los años 80 y no era fácil. De niña mandé a un chaval a la enfermería por llamarme etarra y con doce años cuando la policía me pedía el carnet y veía mi nombre y apellido normalmente me sometía a un cacheo. Cuando aceptaron la película en la Quincena de Realizadores de Cannes querían presentarme como la primera española que lo hacía y yo pedí que me presentaran como la primera vasca. Así que esta visión de alguna manera está en la película.

- ¿Cómo ves el cine vasco actual, en cuanto a talento y a industria?

- Creo que estamos en un momento maravilloso. 'Handia' ha ganado 10 Goyas, 'Loreak' es uno de los mejores filmes españoles de todos los tiempos y 'Carmen y Lola' va a Cannes. Y esto llega cuando hay ayudas de verdad al cine en el País Vasco, y en esta profesión ayudar significa dar dinero. Antes también había talento pero había que ir a Madrid o Barcelona para sacar adelante los proyectos. Ahora ya no. ¡Que siga así!

- ¿Cuáles son tus nuevos planes cinematográficos?

- Quierría rodar una peli en Bilbao, es una de mis ilusiones porque esa ciudad es un plató alucinante. Estoy escribiendo una historia de inmigrantes de segunda generación centrada en la comunidad china. Pero antes voy a trabajar en una serie para Tele 5, 'Después del amor', que vamos a empezar a rodar en primavera.

- ¿Qué les dirías a los cinéfilos vascos?

- El cine se apoya en los espectadores, haber estrenado en el Trueba de San Sebastián fue maravilloso para mí. Yo les pediría que sigan yendo a ver cine vasco, porque si nuestras películas funcionan en taquilla las instituciones tendrán que seguir financiándolas. Hay que ser un poco 'chauvinistas', como los franceses, para proteger a nuestros autores y artistas.