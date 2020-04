'E.T.', el amigo de las estrellas de Spielberg

Steven Spielberg revisó en 2002 'E.T. El extraterrestre' para acomodarla a los dictados de lo políticamente correcto. Sustituyó digitalmente las pistolas de los perseguidores de Elliot por 'walkie-talkies' y su madre ya no le decía «pareces un terrorista» al disfrazarse en Halloween, sino «pareces un hippy». Pese a la escabechina, fruto como tantos otros 'director's cut' de una taimada maniobra de márketing para vender DVD, 'E.T.' permanece como la obra más personal y sentida del director. «Cuando yo tenía nueve años deseaba tener un amigo que viniera de las estrellas y creciera conmigo. De ese deseo surgió la idea de hacer 'E.T.'», ha reconocido Spielberg, que en 1982 consiguió que un benevolente cuento de hadas espacial se erigiera en el filme más taquillero de todos los tiempos.

No se puede entender el cine de Hollywood en los ochenta sin esta perfecta máquina de provocar escalofríos, con su paisaje de urbanizaciones y familias sin padre. El mundo se volvió loco con un alien achaparrado, de piel rugosa y ojos de spaniel, casi un enanito de Blancanieves que no inspira aversión, sino impulsos de protección. Un enamoramiento que en el caso del niño protagonista llegaba a la telepatía y provocaba que compartiera a distancia la borrachera de su entrañable visitante, homenaje a 'El hombre tranquilo' incluido.

