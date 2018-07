«La oferta académica de la Escuela de Cine es la respuesta exacta a mis inquietudes» Seis alumnos de la primera promoción del centro Elías Querejeta explican sus expectativas La Escuela está situada en la planta cero del Centro Internacional de Cultura Contemporánea. / Lusa ALBERTO MOYANO Miércoles, 18 julio 2018, 06:28

A dos meses de que la Escuela de Cine Elías Querejeta comience su andadura, seis de los 45 alumnos admitidos en este curso inaugural explican las motivaciones, inquietudes y expectativas que les llevaron a solicitar su entrada en el centro. Los estudiantes consultados se congratulan de formar parte de la primera promoción, y destacan que el profesorado de la Escuela y la posibilidad de trabajar con instituciones como el Festival de Cine o la Filmoteca les hicieron decantarse por el nuevo centro donostiarra.

La escuela, que está situada en la planta cero del Centro Internacional de Cultura Contemporánea, iniciará su actividad docente el próximo 19 de septiembre, en vísperas de la 66 edición del Zinemaldia donostiarra.

Las preguntas 1: ¿Qué le impulsó a solicitar su matriculación en la Escuela? 2: ¿Afectó de alguna forma a su decisión el hecho de que sea el primer curso y no haya experiencia previa sobre este nuevo centro? 3: ¿Qué es lo que más ha valorado de su oferta académica? ¿El profesorado, el temario, el respaldo de instituciones como el Festival de Cine o la Filmoteca Vasca? 4: ¿Le importa el hecho de que este año la Escuela no cuente con una titulación académica reconocida? 5: ¿Qué espera de su paso por el centro?

Elisabeth Celda «Formar parte de la primera promoción me parece un regalo»

1. Carlos Muguiro, director de EQZE, fue también el coordinador de la especialidad de Documenta en la ECAM, de cuya primera promoción formé parte. Él me ayudó a crecer como cineasta pero sobre todo como persona. Puedo decir que es mi mentor. Por ello, no dudé ni un instante en querer formar parte activa de la aventura de su nuevo proyecto, Elías Querejeta Zinema Eskola. El escoger el área de Creación responde, entre otros, a la voluntad de desarrollar mi proyecto cinematográfico 'O arrais do mar'.

2. Creo tanto en el proyecto del nuevo centro EQZE que formar parte de la primera promoción me parece un regalo. El hecho de que sea 'a ciegas' para mí hace que sea más enriquecedor; me interesa formar parte desde el principio para darle forma a la propia Escuela entre todos. Lo veo como si fuese una película, en la que ya hemos empezado a trabajar el guion.

3. Lo que más he valorado de EQZE es su propuesta general, una plataforma de observación, análisis y pensamiento, así como el profesorado, compuesto por grandes figuras que admiro profundamente entre los que se encuentran amigos, y contar con el apoyo de Tabakalera, Filmoteca Vasca o el Festival de Cine de San Sebastián.

4. Para mí la Escuela es un lugar de desarrollo cinematográfico con forma de proyecto pedagógico; no es prioritario obtener una titulación académica reconocida.

5. En EQZE, personalmente, busco tiempo, tiempo para parar, tiempo para encontrar mi voz, para ver y escuchar, para dar forma a mi proyecto, para pensar en los siguientes, para ponerme en crisis, para encontrar respuestas, para pensar en cine. Me interesa por otro lado también, formar parte del colectivo que confío que salga de este proyecto y crear una realidad cinematográfica nueva.

José María Avilés «Se abren espacios de libertad y creación que serán muy nutritivos»

1. Quiero seguir filmando, seguir involucrado en el hacer y pensar películas y la Escuela me parece que puede ser un lugar apropiado para que eso suceda.

2. Me motiva mucho que se trate de una experiencia nueva, tanto para nosotros como para la Escuela. Me parece que en ese sentido se abren muchos espacios de libertad y creación, que imagino serán muy nutritivos para el futuro de nuestro cine.

3. Me atrae como la Escuela Elías Querejeta forma parte de un conjunto de relaciones entre actores activos del mundo cinematográfico.

4. No.

5. Una experiencia.

Telmo Edurza «Una oportunidad única para ver cómo trabajan el Festival y Filmoteca»

1. Durante mis estudios para el Grado en Comunicación Audiovisual descubrí que hay tantas maneras de vivir el cine como cineastas hay: se puede crear, investigar, hacer crítica, programar, proyectar, restaurar, archivar… Cuando me enteré de la existencia del posgrado en comisariado de la Escuela, leí todo lo que estaba escrito sobre éste y supe que era el sitio perfecto para seguir viviéndolo en la forma en que yo lo hago.

2. No, porque, aunque no existe referencia de un curso como tal, les venía siguiendo la pista mediante los eventos que han ido organizando dentro del programa de Tabakalera: las 'Lecciones perdidas de Andrei Tarkovski', por ejemplo. Esto me ha ido reafirmando. Es más, si en algún momento me ha surgido alguna duda se la he hecho llegar y me la han aclarado con creces.

3. Además de que el plan de estudios no puede ser más coherente para dar continuidad a lo que vengo haciendo hasta ahora, que los profesores sean en su mayoría profesionales en activo y que en el mismo edificio convivan la Escuela, el Festival, la Filmoteca y el propio equipo de Tabakalera, supone una oportunidad única para ver cómo trabajan y que vean cómo lo hago yo.

4. En absoluto. Que un posgrado sea oficial o no no es un indicador de su calidad.

5. Espero poder enfrentarme a situaciones reales y de total actualidad como tránsito entre el mundo académico y el laboral, ya que trabajar en algo relacionado con mis estudios es mi sueño.

Paloma Hernández «El proyecto educativo que propone EQZE es único y del siglo XXI»

1. Creo que el proyecto educativo que propone EQZE es único y del siglo XXI. Las posibilidades de formación al acabar la carrera que se ponían encima de la mesa eran menos concretas, se alejaban de mi interés por el cine y parecían estar gestionadas con la «rigidez» que a veces he visto en la formación universitaria. EQZE se presentaba como la dinámica oportunidad de estar en contacto directo, no sólo con el Festival de San Sebastián, sino con Tabakalera como espacio cultural, la Filmoteca Vasca y los profesionales de la Escuela con un proyecto común: el cine desde todas sus perspectivas. Me interesé por el comisariado porque considero que hay mucho talento artístico en España –y a nivel internacional– pero esas obras de arte necesitan de una contextualización, de una introducción hacia el público y de una revisión crítica que siga enriqueciendo la Historia del Cine. La posibilidad de estudiar con gente de mi edad con intereses comunes, pero no iguales, para seguir haciendo del cine algo vivo en forma de proyectos es una idea que me emociona.

2. Fue una de las preguntas que me realizó el director de la escuela y en varias ocasiones familiares y amigos que se interesaban por mi interés en EQZE. Creo que la respuesta es que sentí más motivación que cualquier otra cosa. Me parece positivo en muchos aspectos ser parte de la primera promoción. Que se cuente con los estudiantes de forma activa para construir algo nuevo que se vaya moldeando según las necesidades de ajuste es también siempre algo positivo. Confío en los profesionales que serán nuestras profesoras y profesores. Un proyecto así surge de un trabajado estudio y experiencia propia del mundo del cine y la necesidad de esta perspectiva que plantean.

3. Creo que ha sido una mezcla de todo. La actividad de todas las instituciones relacionadas me parece la mejor manera de acercar el arte del cine y la cultura que lo rodea. Su oferta académica ha sido la respuesta exacta a mis inquietudes y ofrece todas estas posibilidades a nivel de experiencia (Festival de Donosti, Tabakalera, Filmoteca...) continuando con mi formación acerca de la realidad cinematográfica. También su concepto del cine, con perspectiva internacional, con hincapié en el pensamiento, la investigación, la práctica experimental y la innovación pedagógica resulta la mezcla perfecta.

4. El contacto que tendremos directo –45 alumnas y alumnos es un buen número– con las instituciones, la posibilidad de poder ver cómo trabajan y cómo se gestiona el Festival de San Sebastián dentro de un centro como la Tabakalera, trabajar con la Filmoteca Vasca... considero que es igual de importante que la formación académica pura. Nos da las herramientas para seguir formándonos pero en un ambiente en que estamos de alguna manera dentro del mundo laboral para el que nos estamos formando. Entendiendo el proyecto de EQZE se puede ver que es igual o más interesante que otras ofertas con una titulación académica reconocida.

5. Tener los ojos muy abiertos y aprender lo máximo que pueda acerca de los profesionales, de las demás alumnas y alumnos y del entorno. Trabajar para comprender qué puedo aportar yo personalmente y continuar concretando mis intereses con respecto al cine y mi futuro laboral. Entender la cultura vasca, incluido el idioma, que será una bonita y difícil tarea, y disfrutar de una ciudad como Donosti. También seguir con mi educación desde una perspectiva educativa del siglo XXI y siempre disfrutar del motivo por el que tengo la fortuna de participar en EQZE: el cine.

María Laura Mastantuono «Espero crear vínculos con los otros estudiantes para hacer proyectos»

1. Las especializaciones en Archivos no son muchas en el mundo, cuando vi el programa de la escuela fue un poco amor a primera vista. Me encantó la oferta, la posibilidad de prácticas constantes que son tan importantes para poder crear un dialogo en el aprendizaje entre la teoría y el quehacer, sobre todo en las áreas de cinematografía que me resultan tan importantes.

2. No, para nada, en Argentina soy docente, cada asignatura que uno tiene que preparar o cada proyecto de película suceden a ciegas, un desafío constante. Creo que eso pasa un poco en este ciclo de la escuela y puede ser mucho más enriquecedor para todos los involucrados.

3. Todo. La escuela pareciera estar pensada como una tríada, desde la oferta de cursos a cómo esta compuesta y su respaldo, todo me ayudó a convencerme que era el lugar para poder seguir aprendiendo.

4. No, en mi caso particular pienso continuar mi maestría en gestión en diseño en mi regreso a Argentina. Para mí lo más importante son las posibilidades de formación y aprendizaje.

5. Primero que nada, aprender, y aprender en colaboración con los compañeros de todas las especializaciones, espero poder crear vínculos con los otros estudiantes para poder hacer proyectos que nos desafíen y nos alimenten en cierto modo. Investigar tiene su lado creativo, y poder transitar estos espacios con alumnos de comisariado y creación, sumado a poder restaurar películas es un poco soñado. Espero poder restaurar, trabajar con fílmico, aprender diferentes técnicas y repensar un poco el archivo, cuáles son sus funciones y sus posibilidades de visibilización y transformación.

Irati Cano «La experiencia del profesorado es lo que me impulsó a apuntarme»

1. Desde pequeña me ha fascinado el archivo, tanto de foto como de vídeo. Después de varios años encontré gran parte del material de archivo que mi padre me grabó durante toda mi infancia. Desde entonces siempre he sentido la necesidad de conservarlo. Todo esto me llevó a desarrollar el proyecto documental que estoy trabajando ahora, 'Eguzkilorea'. La única forma en la que hasta el momento­ podría conservar todo el material fue digitalizándolo. Por eso creo que realizar el posgrado en Archivo me ayudará a entender el proceso de cada soporte, tanto como para la conservación y restauración, pero también para un proceso más creativo.

2. En otras escuelas, seminarios y talleres que he estado he tenido la oportunidad de tener muchos de los profesores que hay en EQZE. Conozco el perfil de alguno de ellos, como por ejemplo, Carlos Muguiro, el director de la escuela que desde hace tiempo lo tengo como referente. Hace ya varios años me leí su tesis doctoral 'Estética de la naturaleza en el cine ruso y soviético: el tercer paisaje' e intento ir a todos sus talleres y charlas. Con el poco tiempo que lleva la escuela en marcha y con los talleres que ha propuesto sumando toda la experiencia que tiene todo el profesorado es lo que más me impulsó a matricularme.

3. La fusión de cada una de las vertientes y sobre todo la propuesta académica de la escuela. Hay muchas formas de ser cineasta y no siempre consiste en hacer imágenes sino también en hacer visibles las que ya existen, y ninguna otra escuela de cine apoya en esta idea del cine.

4. Tener una titulación académica reconocida no me asegura el saber más o menos.

5. Tengo muchas ganas de trabajar en todo ese archivo, en como se conservan y se restauran y todo ello después poder llevarlo a mis proyectos personales. La coordinadora del departamento de Archivo, Clara Sánchez-Dehesa será una gran acompañante en todo este viaje.