36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror: consulta toda la Sección Oficial de largometrajes Del 30 de octubre al 7 de noviembre, Donostia acoge estrenos vascos, cine estadounidense y títulos japoneses

La 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia llega cargada de estrenos, homenajes y noches intensas. La Sección Oficial de largometrajes reúne una cuidada selección que combina la fuerza del cine estadounidense, algunas de las producciones vascas más destacadas del año y una presencia notable del cine japonés, con especial atención al anime. La inauguración, el viernes 31 de octubre, correrá a cargo de 'Gaua', la nueva película de Paul Urkijo.

En el Teatro Principal, la tradicional 'Halloween gaua' prolongará la fiesta del miedo el viernes 30 con títulos como 'V/H/S/Halloween' y la finlandesa 'The Creeps', antes de dar paso a una semana de proyecciones que recorrerán distintos subgéneros: del terror animal de 'Primate', que cerrará el festival el viernes 7, al fantástico social de 'Silencio' o la animación perturbadora de 'Decorado'. A continuación puedes consultar el calendario completo de la Sección Oficial, que se desarrollará del 30 de octubre al 7 de noviembre:

