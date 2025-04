Cuando Christo casi 'empapela' Santa Clara

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Domingo, 5 de julio 2020, 14:44 Comenta Compartir

Tenía un punto de locura, como casi todos los proyectos del escultor Christo, nacido en Bulgaria en 1935 y fallecido el pasado 31 de mayo en Nueva York. Se trataba de 'empaquetar' la isla de Santa Clara de Donostia con telas, hacer que 'desapareciera' y recuperarla después gracias a un juego de láser e iluminación en la apertura del Festival de Cine de 1981.

Fue un proyecto finalmente frustrado, pero el escultor trabajó en él intensamente: visitó la ciudad y la isla con su mujer Jeanne-Claude, compañera de todas sus aventuras artísticas. «Hicieron muchas fotos y desarrollaron una primera idea, pero al final no pudo ser», revela ahora por primera vez Luis Gasca. Veterano cultivador de múltiples géneros culturales, experto mundial en cómics y director del Festival de Cine donostiarra en 1977, primero, y de 1981 a 1983 después, Gasca (San Sebastián,1933) vive ahora semanas de revisar archivos y abrir viejas cajas de recuerdos. La muerte de Christo y las noticias sobre el proyecto de Cristina Iglesias para la isla, con su escultura dentro de la casa del faro que se abrirá en otoño, han avivado la memoria de Luis Gasca, que explica ahora a DV la génesis de aquel proyecto.

«Por entonces viajé a Estados Unidos al Massachussetts Institute of Technology (MIT) para dar un par de conferencias invitado por su decano, Francis Earle Barcus», recuerda Gasca. «Allí me presentó a Vladimirov Javacheff, Christo, ya famoso por envolver con lienzos y cuerdas edificios y paisajes naturales. Fueron conocidas, por ejemplo, sus intervenciones en el Reichstag de Berlín o el Pont Neuf de París, siempre con su esposa Jeanne-Claude, de origen marroquí. Me llamaba la atención que los dos habían nacido el mismo día del mismo mes del mismo año».

A la izquierda Gasca. Artífice del proyecto de Christo, homenajeado en Donostia hace unos meses por traer al Festival en 1977 'Star Wars'. A la derecha la isla deseada. El escultor de origen búlgaro quiso intervenir la isla, donde Cristina Iglesias inaugurará su escultura este año.

Rememora Gasca que «propuse a Christo el desafío de envolver Santa Clara. Vino a Donostia con su mujer, recorrieron la isla y la bahía, tomaron un montón de fotos y se entusiasmaron con el proyecto. Les propuse completarlo con rayos láser y hologramas del recién creado Museé de L'Hologramme de París».

La isla se habría 'empaquetado' y descubierto después en la inauguración del Zinemaldia de aquel 1985. «Ya habíamos planteado cómo habría empezado a iluminarse desde los barcos de la bahía», dice Gasca. Pero el entonces director del Festival no encontró respaldo institucional ni presupuestario. «Christo se quedó sin isla, usamos el láser en la inauguración de la edición en el Victoria Eugenia y celebramos una interesante exposición de hologramas», se consuela.

Luis Gasca fue un rompedor en su época al frente del Festival. Él trajo en 1977 aquella desconocida 'La guerra de las galaxias' que terminó convertida en éxito mundial. Por eso hace solo unos meses el Victoria Eugenia acogió el último estreno de 'Star Wars', con homenaje a Gasca incluido.

El 'ombligo' de la bahía que atrae a los artistas La isla Santa Clara hechiza a los artistas. El ejemplo más actual es el proyecto que desarrolla Cristina Iglesias en la casa del faro, y que será realidad a final de este año. Antes Tomás Hernández Mendizabal también preparó una escultura de homenaje al remero destinada a colocarse en algún punto de la isla. Santa Clara ha sido escenario de conciertos en la Quincena Musical o en la Semana Grande, y son numerosas las peticiones que se realizan para celebrar ahí actos de todo tipo, pero tanto el Ayuntamiento como la jefatura de Costas preservan al máximo el uso de este 'ombligo' de la bahía.

