China sufre una sangría arqueológica Desprotegido. La ciudad antigua de Turpan ofrece un fascinante complejo histórico por el que los visitantes pueden moverse a sus anchas. / Z. ALDAMA La detención de 26 personas esta semana da idea del alcance de los saqueos en un país que presume de sus 5.000 años de historia ZIGOR ALDAMA SHANGHÁI. Lunes, 27 agosto 2018, 06:48

En China hay un hecho que la población y el Gobierno no se cansan de repetir: pocos países pueden vanagloriarse de tener 5.000 años de historia. Aunque se trata de un argumento debatible cuando se utiliza para justificar fines políticos o apuntalar el sentimiento de nación, es innegable que pocos territorios cuentan con un legado histórico de la magnitud del chino. Y eso es lo que convierte al país, sobre todo en las remotas y despobladas provincias occidentales, en un paraíso para los saqueadores de tumbas.

Aunque China apenas proporciona estadísticas sobre el daño que provoca esta lucrativa actividad delictiva, algunos casos ellamativos saltan de vez en cuando a la prensa y dan una idea de la dimensión del problema. Ha sucedido esta semana con el arresto de 26 individuos que se dedicaban a cavar yacimientos arqueológicos para robar lo que encontrasen. La operación ha permitido recuperar 646 objetos que los investigadores consideran de «enorme valor histórico», ya que demuestran los intercambios comerciales y culturales entre Oriente y Occidente a lo largo de la Ruta de la Seda durante la dinastía Tang (618-907).

Según el Ministerio de Seguridad Pública, dieciséis de los objetos son «obras arqueológicas de primera clase», y los saqueadores -dos de los cuales estaban en la lista de los más buscados por la Policía- pedían 80 millones de yuanes (10,25 millones de euros) por ellos. Su arresto se enmarca en una gran operación contra los robos de yacimientos que comenzó el año pasado y que ha propiciado la captura de numerosos saqueadores a lo largo de la antigua ruta que vertebró Eurasia. Los últimos detenidos habían cavado tumbas en Dulan, una localidad de la provincia de Qinghai.

Sin vigilancia

Claro que, como sucede con la caza de animales en peligro de extinción, si los ladrones delinquen es porque hay demanda. Se demostró también en enero, cuando la Policía descubrió a un adinerado empresario apellidado Cai que había pagado a 12 hombres para que saquearan las tumbas de dos monjes budistas que vivieron durante la dinastía Qing (siglos XVII a XX). Entre otras cosas, los ladrones le llevaron parte de una columna que Cai, traficante de antigüedades, utilizaba como mesita para tomar el té.

El problema reside en que, como sucedió en esa ocasión, muchos de los yacimientos cuentan con vigilancia nula. En el caso de Cai, los lugareños aseguraron a la prensa china que las tumbas eran de sobra conocidas, pero estaban totalmente abandonadas y nadie las visitaba. Este corresponsal también pudo comprobar hace unos meses que yacimientos arqueológicos de la ciudad antigua de Turpan, en la región noroccidental de Xinjiang, carecían de cualquier tipo de vigilancia, lo que permite que los visitantes se muevan a sus anchas por este fascinante complejo histórico y se lleven «alguna piedrecita» como souvenir.

Claro que los profesionales del saqueo van mucho más allá. Según arqueólogos mencionados por el 'New York Times', en torno al 80% de los yacimientos chinos han sido objeto de robos, y solo en 2016 la Administración Estatal para el Patrimonio Cultural informó de 103 casos. Los elevados precios que se pagan en el mercado negro por las antigüedades hacen que muchos saqueadores incluso se jueguen la vida, algo que sucedió hace dos años cuando un padre y un hijo apellidados Yang perecieron al derrumbarse la tumba en la que robaban.

No en vano, algunos de los ladrones son en realidad campesinos oportunistas que descubren algo interesante en sus huertas o en los alrededores. Así fue como se descubrieron, por ejemplo, los Guerreros de Terracota de Xi'an, un yacimiento en el que todavía solo se ha arañado la superficie. Desde que salió a la luz en 1974, se han encontrado 1.500 figuras de un total estimado en 8.000. Y eso es solo la guinda. Porque los arqueólogos todavía no han accedido a la tumba del emperador Qin Shihuang, ubicada en el interior de una pirámide subterránea de unos 76 metros de altura. Se cree que está llena de trampas, pero también de tesoros, y los saqueadores no dudarían ni un minuto en aventurarse a su interior si no fuese porque este yacimiento sí que está fuertemente custodiado.