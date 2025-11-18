Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javier Cercas interviene esta tarde en el centro cultural Okendo dentro de Literaktum. JUANJO SANTAMARÍA
Javier Cercas | Escritor

«¿Por qué celebrar el aniversario de Franco?: nadie conmemora la muerte de Hitler o de Mussolini»

El autor, que resalta «el placer de correr por La Concha al amanecer», habla hoy en Literaktum. En esta entrevista opina del Vaticano y el Papa, de escribir y de la serie del 23-F basada en su libro

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Dice que uno de los mayores placeres que conoce es correr por La Concha al amanecer. Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) vuelve hoy a Donostia ... para hablar de 'El loco de Dios en el fin del mundo', el libro con su viaje a Vaticano y a Mongolia con el Papa Francisco. El acto es a las 19.00, en charla con Olga Grande, en Okendonde, donde hay que recoger invitación previa. Pero con Cercas apetece hablar de todo, desde 'Los domingos' hasta 'Anatomía de un instante', la serie basada en su libro sobre el 23-F que llega la semana que viene a Movistar.

