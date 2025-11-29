La catedral de Burgos ya exhibe las puertas de Antonio López

Las puertas de bronce para la catedral de Burgos diseñadas por el artista Antonio López ya pueden visitarse en la capilla de Santiago del templo ... de manera gratuita. En total, seis años de trabajo desde inicio el proyecto que no han estado exentos de polémicas. Inicialmente fueron encargadas por el arzobispado burgalés, con motivo del 800 aniversario del edificio, para que sustituyeran a las originales de madera de olmo del siglo XVIII que se encuentran instaladas en la fachada principal de Santa María

El trabajo del artista manchego consiste en tres portones escultóricos de bronce con los rostros de Dios, la Virgen María y Jesucristo, con un coste de 1,2 millones. El cabildo, tras recibirlas, ha decidido exponerlas dentro de la catedral antes de su instalación para que así sean evaluadas tanto por las autoridades civiles y eclesiásticas como por los ciudadanos. Además, se elaborará un estudio de impacto patrimonial para dictaminar cómo proceder definitivamente.

El pintor y escultor ha sido el encargado de presentar el complejo escultórico en un acto de inauguración en el que trató de eludir la polémica. «Si la obra es buena da un poco igual el sitio, y si no es buena, también», aseguró a los medios antes de presentar al público las tres grandes piezas.

Cotidiano y sobrenatural

Antonio López definió las puertas como «una mezcla de lo cotidiano», representado en las dos puertas laterales, «y lo sobrenatural», encarnado en el relieve de Dios padre plasmado en la doble hoja de la puerta central. Con el inconfundible estilo hiperrealista del artista, pesan en total ocho toneladas y se organizan en tres grandes cuerpos dedicados a la Anunciación, la Creación y la Encarnación, unidos por un mismo escenario, un jardín que se trata de un espacio simbólico desde el que la obra se abre a la ciudad de Burgos.

«Ha sido un encargo de una envergadura enorme», admitió López, que también recordó que «desde hace miles de años, desde la época egipcia, los artistas han vivido de los encargos y de la obra religiosa, pero la realidad actual es distinta, y más para un pintor figurativo».

Por su parte, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, aseguró que el emplazamiento de las nuevas puertas en el museo de la catedral será provisional, aunque por tiempo indefinido, sin que desistan de su intención de que acaben ubicadas en la portada de Santa María. También señaló que están a la espera de «ver la acogida que tienen y, llegado el momento, realizar un proyecto con una valoración de impacto patrimonial para solicitar a las autoridades la instalación de las puertas en el lugar para el que han sido diseñadas, aunque sin prisa».

Durante estos seis años, se han recogido 80.000 firmas contra el proyecto y entidades como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o Icomos, el organismo asesor de la Unesco, se han mostrado contrarios al mismo.