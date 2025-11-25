Catalina de Erauso vista desde el siglo XXI El fotógrafo Joseba Urretabizkaia recrea en imágenes a la conocida como 'monja alférez' en un libro en el que el escritor Álvaro Bermejo actualiza su figura

Pocas historias habrá tan rocambolescas y propias de una novela picaresca como la de Catalina de Erauso. Esta donostiarra fue una figura excepcional para su época (la primera mitad del siglo XVII), una mujer que desde su niñez se sintió hombre, y que buscándose a sí misma huyó de su sexo, de su familia y de un destino impuesto, ya que fue recluida en un convento. Recorrió América de punta a punta, también las Indias, fue soldado y participó en varias batallas. Siempre vistiendo como un hombre, utilizó varias identidades pero al final el rey Felipe IV le permitió emplear su nombre masculino y le mantuvo su graduación militar. Desde entonces fue conocida como la 'monja alférez'.

De ella se ha escrito mucho. La primera en hacerlo fue ella misma, con sus propias memorias, que fueron recuperadas y editadas en 1829 en París. Esta publicación atrajo de nuevo el interés por su vida y desde entonces han sido muchas las investigaciones que han visto la luz y han sido fuente de inspiración para escritores, dramaturgos, directores de cine e incluso artistas plásticos. Narradores de la talla de Thomas de Quincey han contado su vida; ha sido protagonista de estudios monográficos como los que le dedicaron el British Magazine y la Revue des Deux Mondes, Incluso fue elegida como icono de la diversidad de género en el World Gray Pride de 2017.

Ahora, la editorial Xibarit acaba de publicar un nuevo libro, 'Catalina de Erauso. Pasión y Gloria', en el que el escritor Álvaro Bermejo (San Sebastián, 1959) actualiza y contextualiza su figura, explorando los fragmentos documentales que han llegado hasta nuestros días, y el fotógrafo Joseba Urretabizkaia (Tolosa, 1965) recrea en más de un centenar de imágenes, en blanco y negro, los pasajes más destacados de su vida. Para ello ha contado con la colaboración de trece figurantes que han posado para su cámara y que 'interpretan' a personajes que se cruzaron con la 'monja alferez' en algún momento de su vida. Urretabizkaia consigue así crear un nuevo imaginario en torno a la figura de Catalina de Erauso, y presenta a una protagonista «desde la mirada del siglo XXI».

Por ser «una persona extremadamente interesante, y además donostiarra», Urretabizkaia, quien también ejerce las labores de editor, decidió dedicarle una publicación a Catalina de Erauso. Contactó con Álvaro Bermejo para que escribiera el texto, y sobre con ese material fue recreando, primero en su cabeza, y después en la localidad navarra de Artajona, la vida de Catalina de Erauso.

Para buscar a los actores, Urretabizkaia se puso en contacto con Fernando Uhalde, con quien ha colaborado en muchas publicaciones. «Él es uno de los impulsores de la fiesta del Rey de la Faba que se organiza todos los años en distintas localidades navarras. Una recreación histórica en la que se elige a un niño que representa la figura del rey, y en el que participa mucha gente, rememorando así esta costumbre que se remonta al siglo XIII», cuenta Urretabizkaia. Así, a través de Uhalde, contactó con Estrella Iriarte, quien accedió a ayudarle y a «adaptar los trajes a la época que quería yo representar».

Una de las cuestiones que más inquietaba al fotógrafo era dar con la mujer que interpretara a Catalina de Erauso. Aquí también fue clave la ayuda de Estrella Iriarte. « No quería que se pareciera a la imagen que ha llegado hasta nuestros días, la del cuadro en el que la inmortalizó Juan von der Hamen en torno a 1626, tras ser recibida por Felipe IV a su regreso de la Indias, con ese semblante adusto. Entonces, Estrella Iriarte me habló de una chica que conocía, que hacía teatro y que creía que podía dar el perfil. Me mandó algunas fotografías suyas y me gustó. Nos pusimos en contacto con ella y accedió a participar en el proyecto». Eso fue antes de la pandemia del Covid, aunque el trabajo fotográfico se realizó después.

La 'catalina' de Urretabizkaia es Lucía Luquin Valencia, quien con su pelo corto posa vestida de soldado –y también con el hábito de monja– para la cámara. Junto a ella una docena de figurantes recrean algunos de los momentos que marcaron la vida de la 'monja alferez'. Irati Sola Esnaola es la joven que representa a la protagonista en su juventud, cuando todavía utilizaba vestimenta de mujer. «Con el vestuario que teníamos y con la gente que se presentó para las sesiones de fotos fuimos diseñando las escenas». La mayoría de las imágenes han sido tomadas en la localidad navarra de Artajona. «En este pueblo localizamos una casa señorial que se adaptaba a lo que buscábamos, era ideal para lo que queríamos. Muchas de las fotografías se hicieron allí, y otras pocas en la calle y en la iglesia».

Así, se recrean distintas escenas en las que se muestra a Catalina pensativa, escribiendo, espada en mano, batiéndose en duelo con su hermano, o recibiendo la bendición del Papa. Imaginar y diseñar estos momentos fue precisamente lo más complicado de todo el trabajo en opinión de Urretabizkaia, «porque las recreaciones históricas hay que hacerlas bien, tienen que aportar cierta credibilidad a la historia que se está contando». Una vez decidida la puesta en escena, el resto del trabajo fue «relativamente fácil», recuerda. «Son fotografías en blanco y negro, para situarnos mejor en la época, con un tipo de luz y un estilo que ya lo tenemos muy definido en la editorial, donde las personas adquieren mucha importancia». En este punto, el fotógrafo reivindica la importancia de las imágenes, que en una publicación de estas características «tienen un gran peso, y cada una tiene su razón de ser».

