La carrera imparable de un arte en Euskadi

La débil coyuntura editorial dificultó el desarrollo de un perfil profesional vinculado a la ilustración. Un caso excepcional fueron las hermanas Hélène y Blanche Feillet ( ... Hennebutte), nacidas en París pero afincadas en Bayona.

1850-1895 Transición

El pintor bilbaíno Anselmo Guinea, vinculado a la ilustración durante toda su carrera, colabora en publicaciones de Madrid, Barcelona y Bilbao. También es reseñable la aportación del pintor Adolfo Guiard, aunque más limitada. En 1894 se publica la tira más antigua conocida, que lleva la impronta de Biktoriano Iraola, en las páginas de 'El Thun thun, semanario koshero'.

1910-1930 Gran salto

Eclosión de la ilustración vasca. En Gipuzkoa marca un hito la actividad de Pedro Antequera Azpiri y Eduardo Lagarde, así como la nueva hornada de la Escuela de Artes y Oficios. Los hermanos Jon 'Txiki' e Ignacia Zabalo viven el apogeo de la ilustración. En Bizkaia destacan José Arrue y Antonio de Guezala, junto a los hermanos Aurelio y Félix Arteta, Isidoro Guinea y Nicolás Martínez Ortiz. También es vital Luis Lasheras Madinabeitia al fundar la empresa publicitaria 'Punto'. Los elementos modernos del cómic (bocadillos y onomatopeyas) aparecen en 1918 de la mano de 'Teles eta Niko', de autor desconocido, en la revista 'Euzko Deya'. En 1927 aparece 'Txistu', un tebeo impulsado por Abdon González de Alaiza.

1936-1975 Ruptura

La Guerra Civil y la dictadura provocaron un trauma profundo. El mundo gráfico en euskera queda prácticamente aniquilado.

1975-2000 Renacimiento

Cambio de paradigma. Resurgimiento del cómic en TMEO (1987), autoediciones y fanzines. Primeros intentos de profesionalización. Se crean infraestructuras (editoriales y asociaciones) y cala el cómic francobelga, el underground americano y el manga.

Siglo XXI Consolidación

Eclosión del álbum ilustrado en euskera y castellano. Astiberri aparece en 2001 y se convierte en editorial de referencia nacional e internacional. Se constituye Euskal Irudigileak (2003) y se profesionaliza el sector. En 2009 nace el Premio Euskadi de Ilustración y la diversidad estilística es la tónica dominante. Conviven técnicas tradicionales (acuarela, tinta, grabado...) y medios digitales. El horizonte temático se amplía con álbumes infantiles, novela gráfica adulta, cómic histórico y político, medicina ilustrada...