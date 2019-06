La fura dels Baus, los actores José Sacristán e Imanol Arias, y el espectáculo 'The Hole Zero', en el verano donostiarra Donostia Kultura presenta una abultada programación de teatro, música y danza que se desarrollará del 4 de julio al 15 de septiembre PATRICIA RODRÍGUEZ San Sebastián Jueves, 6 junio 2019, 14:59

La oferta estival de Donostia Kultura despega el próximo 4 de julio con una amplia programación que se centrará, sobre todo, en el teatro, la «joya del verano donostiarra», tal y como ha destacado el concejal de Cultura en funciones, Ion Insausti. Según ha valorado el edil en rueda de de prensa, secundado por el director de la programación Norka Chiapuso y la actriz Aitziber Garmendia, la agenda de actividades de ocio que Donostia Kultura propone para los próximos meses es «amplia, variada y para todos los gustos».

«En verano la ciudad suele reactivarse en lo que a oferta cultural se refiere. Este año habrá 23 espectáculos, lo que se traduce en unas 100 funciones que acogerán el teatro Victoria Eugenia y el Principal», ha informado Ion Insausti.

Teatro

La Fura dels Baus será la encargada de abrir el apartado de teatro con su exitoso montaje 'Carmina Burana', muy aplaudido por público y crítica. La obra arropa con escenas, efectos especiales e incluso fragancias primaverales la trepidante partitura de Carl Orff, interpretada en directo por una gran orquesta sinfónica formada por dos orquestas y un gran coro. Se ver en el Victoria Eugenia de 4 al 7 de julio. Otro de los «pelotazos» que llega también a este escenario en agosto es 'Perfectos desconocidos', la comedia dirigida por Daniel Guzmán que triunfa ahora en Madrid.

Dos actores veteranos y muy apreciados por el público donostiarra estarán también este verano sobre las tablas de la capital guipuzcoana. José Sacristán, con 'Señora de rojo sobre fondo gris' (del 1 al 4 de agosto en el Principal) e Imanol Arias, que interpretará bajo la dirección de Carlos Saura la obra basada en el texto de Gabriel García Márquez 'El coronel no tiene quien le escriba' (en el Victoria Eugenia, del 16 al 18 de agosto.)

El espectáculo de cabaret 'The Hole Zero' es otro de los atractivos de la promgramación estival de Donostia Kultura. La obra que conjuga circo y burlesque es la precuela de los montajes 'The Hole' y 'The Hole 2', que ya se pudieron ver en San Sebastián. La cita será en el Victoria Eugenia del 5 al 8 de septiembre. Durante estas mismas fechas, pero en el Principal, 'La magia de jorge Blass' tratará de sorprender al respetable con efectos y levitaciones imposibles.

Tal y como ha destacado Insausti, «también tenemos talento y oferta de calidad en casa y en este caso, Aitziber Garmendia lo representa muy bien. Con ella traeremos 'El enjambre', que ya la tuvimos en euskera, y los estrenos 'Txanogorritxotik otso emera' y 'Losers (Galtzaileak)' en euskera, en la sala Club del Victoria.

Completan la oferta teatral de verano la comedia 'Toc toc', 'Ergela', 'Sé infiel y no mires a quién', 'Los cuernos de don friolera', 'Lo mejor de Yllana', 'La fuerza del cariño', 'Extafadas', 'Infarto ¡No vayas a la luz!', 'Crimen y telón', 'Conductas alteradas', 'Volvió una noche', 'Txarriboda' y 'Tendríamos que haber empezado de otra manera'.

Música

El capítulo musical incluye el concierto de la Euskal Herriko Gazte Orkestra (EGO), que dirigirá Juan José Ocón el próximo 22 de julio en el Victoria Eugenia. La joven agrupación interpretará la Sinfonía n.5 de Tchaikovsky y la Danza macabra de Saint Saëns.

La asociación lírica Sasibill estará presente un año más para ofrecer una de las zarzuelas más populares del repertorio lírico, 'Luisa Fernanda', los próximos 13 y 14 de septiembre en el Victoria Eugenia. Todo ello bajo la dirección musical de Arkaitz Mendoza y la dirección escénica de Koldo Torres.

Para terminar, la banda de pop-rock donostiarra Yo ciervo presentará su segundo disco de la trilogía 'La Guerra de la Independencia', el próximo 27 de septiembre en Lugaritz.

Danza

La propuesta de danza llega un año más de la mano de Mandalain Ballet Biarritz, que pondrá sobre el escenario del Victoria Eugenia a 'Marie Antoinette', del 31 de julio al 3 de agosto.