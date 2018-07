«El éxito del Hondarribia Blues Festival es que la gente viene sin conocer a las bandas pero sabiendo que son de calidad»

A escasos días del inicio de la décimo tercera edición del Hondarribia Blues Festival, su director repasa un programa gratuito que consta de una docena de bandas y una veintena de solistas.

- Este año prometen «mucha calidad y más variedad de estilos que nunca».

- Siempre tratamos de equilibrar el programa en cuanto a estilos porque aunque trabajamos en torno al blues, éste incluye muchas corrientes y tendencias: Chicago, West Coast, Texas, ragtime, soul, blues rock, mestizaje flamenco... También tenemos músicas que no son soul puro pero son afines: todo el mundo encontrará algo de su gusto.

«Queremos mantener la distinción apostando por la exclusividad de varias bandas»

- Si hablamos de grandes nombres, debemos citar a los históricos Canned Heat, cuyos dos integrantes, Fito de la Parra y Larry Taylor, recibirán la txapela de este año.

- Llevábamos tiempo detrás de ellos pero era difícil traerlos porque tienen giras muy largas. Este año lo hemos conseguido y su único concierto en el Estado será aquí.

- ¿Tenían claro que el premio sería para ellos?

- Cuando cerramos su actuación no tuvimos ninguna duda. Ellos están muy contentos porque no se sienten lo suficientemente valorados: nos decían que para los puristas del blues son demasiado rockeros y para los rockeros, demasiado blueseros. La distinción les hace venir supermotivados y darán un gran concierto para repasar sus grandes éxitos.

- Este año regresa Raimundo Amador...

- Ya estuvo en 2011. Es curioso porque su actuación no estaba prevista pero a última hora El Gran Wyoming no pudo venir y nos dijo: «No os preocupéis que os mando a un amigo». Y batió el récord de asistencia hasta la fecha. (Risas) Esta vez hemos ido a por él y es un honor traerle de nuevo: es un flamenco pero conoce bien el blues, no está de paso, y es el único músico español que ha tocado con B.B. King. Es un gustazo que cierre el festival el domingo.

«Hay más grupos locales de blues y nos gusta pensar que hemos hecho nuestra pequeña aportación»

- Y parece que hay más actuaciones exclusivas que nunca...

- En los últimos tiempos se han multiplicado los festivales que coinciden con el nuestro y queremos mantener el punto de distinción que siempre nos ha caracterizado. Por ello, hemos apostado por la exclusividad formando varias bandas ad hoc.

- Una de ellas es Chicago All Stars...

- Sí, vendrán Jimmy Burns, que nunca había estado aquí, y otros artistas como Billy Flynn, Omar Coleman, Piano Willie, Kimberly 'Hot Sauce' Johnson, Bob Stroger, Kenny 'Beedee Eyes' Smith'... Juntos ofrecerán una actuación del estilo favorito de la organización del festival, el blues de Chicago.

- ¿Y Mark Humel and The Lone Star Review?

- Vienen desde EEUU solo para actuar en Hondarribia. Es un grupo de músicos de Texas y California como Mark Hummel, Rusty Zinn, Mike Keller, Wes Starr y RW Grigsby. Tocarán temas de blues texano y West Coast, estilos muy vivos que harán moverse a la gente.

- El apartado Crossroads reunirá a 14 grandes intérpretes de la escena bluesera estatal: Julián Maeso, Félix Slim, Mingo Balaguer...

- Ya hicimos algo similar en 2011 y entonces grabamos un documental con todos ellos porque son grandes figuras del blues en España. Ahora aprovecharemos para rodar la segunda parte de un documental e intentaremos emitir ambos capítulos a través de 'La 2'.

- Todos estos conciertos serán en la Benta, que cada noche inaugurarán esas bandas vascas con las que el festival muestra su compromiso año tras año.

- El número de bandas de blues va en aumento. Cuando empezamos hace 13 años nos costaba muchísimo encontrar grupos locales pero ahora tenemos muchos entre los que elegir. Aunque el blues sigue siendo una música minoritaria, el panorama ha cambiado y nos gusta pensar que hemos hecho nuestra pequeña aportación para que así sea.

- ¿Qué actuaciones destacaría como las más divertidas?

- Podemos citar al británico Ray Gelato y también a Bayou Moonshiners, un matrimonio italiano que hace versiones de éxitos del blues con un estilo muy de Nueva Orleans: son buenos músicos y cantantes, tienen buena imagen e interactúan mucho con el público. También estará la vocalista californiana Tia Carroll, una estrella del West Coast.

«La jam session de la clausura es para mí lo mejor del festival; siempre es un momento mágico»

- ¿Algún posible descubrimiento?

- Los citados Bayou Moonshiners, que nunca han actuado en España, o los holandeses The Ragtime Rumours, que hacen una mezcla muy curiosa de ragtime, jazz gitano y blues de raíces con actitud rockera.

- ¿No faltan apuestas arriesgadas o cercanas a la experimentación?

- Como ya he dicho, apostamos por el blues y estilos afines. No nos salimos de ahí. El blues es una música sin grandes nombres conocidos. Preguntas a cualquiera por un bluesman y pocos te dirán otros nombres aparte de B.B. King. Nuestro éxito es que la gente viene sin conocer a las bandas pero sabiendo que son de mucha calidad. Esa es nuestra apuesta.

- Háblenos de la jam sesión del domingo, uno de los momentos más felices de la clausura: pura improvisación...

- Para mí es lo mejor del festival. Se hace con los músicos que aún no se han marchado de Hondarribia. Antaño montábamos citas 'clandestinas' en el hotel Jauregi pero la cosa fue creciendo y ahora están abiertas al público en el Blues Village de la Benta, un escenario más pequeño que facilita el contacto cercano con el público. Este año estarán los músicos españoles, los de Chicago y la Lone Star Review, así que promete ser una jam histórica. No sabemos si Raimundo Amador también se animará pero siempre es un momento mágico...