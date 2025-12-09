Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Juan Soroeta es el impulsor del proyecto 'Cantando a través del muro'. GORKA ESTRADA

'Cantando a través del muro' llega a su cuarto volumen

Club 44 ha puesto en marcha un crowfunding para editar el triple CD en apoyo a los pueblos saharaui y palestino

R. Korta

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Club 44 ha puesto en marcha un crowfunding para poder editar el cuarto volumen de 'Cantando a través del muro. Canciones para la libertad del ... pueblo saharaui'. Mañana, a las 12.00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la EHU en Donostia, Juan Soroeta, impulsor del proyecto, presentará los pormenores de este triple CD.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álava resiste al mayor terremoto de Euskadi, que se registra en cinco municipios de Gipuzkoa
  2. 2 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  3. 3

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  4. 4

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6 Borja Sémper evoluciona favorablemente de su tratamiento contra el cáncer: «Llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia»
  7. 7 Muere un vecino de Bizkaia en un choque múltiple en Biescas
  8. 8

    Los médicos vascos inician cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios
  9. 9

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  10. 10

    Las haciendas vascas corregirán la retención sobre los mutualistas a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Cantando a través del muro' llega a su cuarto volumen

&#039;Cantando a través del muro&#039; llega a su cuarto volumen