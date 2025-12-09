'Cantando a través del muro' llega a su cuarto volumen

Club 44 ha puesto en marcha un crowfunding para poder editar el cuarto volumen de 'Cantando a través del muro. Canciones para la libertad del ... pueblo saharaui'. Mañana, a las 12.00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la EHU en Donostia, Juan Soroeta, impulsor del proyecto, presentará los pormenores de este triple CD.

Como en las tres ocasiones anteriores, se trata de «una manifestación de apoyo a los pueblos saharaui y palestino, que viven bajo la ocupación militar de sus respectivos territorios» y el objetivo es «llegar a través de la música adonde no llegan muchas veces los medios de información. Hacerlo a través de la cultura, lejos de manifiestos y comunicados. Ahora, dado el genocidio que sufren ambos pueblos, es más necesario que nunca».

En total son 56 canciones repartidas en tres compactos las que componen este cuarto volumen de 'Cantando a través del mundo. Canciones para la libertad el pueblo saharaui'. Para poder editarlo, Club 44 necesita alcanzar, a través del crowfunding goteo.cc/singingwalls, 7.000 euros para, más allá de sufragar los gastos, «cumplir con uno de nuestros objetivos sociales: el social, la concienciación de la ciudadanía. Se trata de una forma distinta de llevar al corazón de la gente la situación que viven los pueblos saharaui y palestino. La reacción entusiasta del mundo de la música, de artistas de primer nivel que, en ciudades tan lejanas al conflicto como Nashville, Nueva York o Montreal, han escrito una canción y han pagado a un estudio de grabación para apoyar esta causa, hace de este proyecto algo realmente bonito, en el que se unen solidaridad, música y cariño».

El proyecto se presenta mañana a las 12.00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la EHU en Donostia

Músicos internacionales

Si en el CD anterior, publicado el pasado marzo, la mayoría de los músicos eran españoles –en gran parte cantautores con un compromiso social–, en esta ocasión Club 44 ha recurrido a muchos de los músicos internacionales que han formado parte de la programación de esta asociación cultural sin ánimo de lucro. Así, entre los colaboradores con el proyecto, en esta ocasión se encuentran nombres como Gay Davis y su tema 'Palestine Oh Palestine', compuesta hace cuatro años; 'I Can See Clearly', de Matt Harding, o 'Hope Rains', de Brian Ritchey, escrita en 2008.

En otros casos son título más recientes como las de Son of theVelvet Rat, 'Inland Empire', o 'Climb on Board', de Kevin Welch. También hay formaciones estatales, como es el caso de Los Deltono, que interpretan la canción 'The Big Ranch' de Los Lobos, o Mikel Azpiroz y su 'Pake Pieza'.

«Dada la buena aceptación de los tres volúmenes previos, creemos que este cuarto va a ser también un éxito y va a tener una gran difusión ya que los propios músicos van a participar en la campaña animando a sus fans a participar también en ella, consiguiendo ese principal objetivo de difusión no solo en el marco de nuestro país, sino en el mundo anglosajón, en el que el Sahara Occidental no es demasiado conocido», señala Soroeta.