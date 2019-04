La calle futurista de Diego Matxinbarrena Diego Matxinbarrena trabaja en el gran lienzo instalado en el hall de la Escuela de Arquitectura del campus universitario donostiarra. / MICHELENA El artista donostiarra dibuja y expone un gran lienzo en el hall de la Escuela de Arquitectura ALBERTO MOYANO Miércoles, 3 abril 2019, 14:31

Una calle sin urbanizar en un paisaje imaginario, con seis edificios esféricos de estética futurista y un horizonte, conforman el gran mural que el artista donostiarra Diego Matxinbarrena (San Sebastián, 1961) ha realizado en el hall de la Escuela Superior de Arquitectura de Donostia, con motivo de la Fiesta de la Primavera que se celebra hoy. La obra, de 1,50 metros de alto por siete de ancho, permanecerá expuesta durante todo el mes de abril y posteriormente pasará a manos de la Escuela.

En este caso, el propio formato del lienzo ha determinado de forma decisiva la temática de la obra, según explica el propio artista. «Tenía que adaptarme a las dimensiones del lienzo, así que en lugar de pintar un edificio grande, era mejor dibujar una calle, hacer un paisaje con seis edificios pequeños seguidos. Cada uno de ellos es diferente a los otros cinco». El mural no tiene título, pero Matxinbarrena explica que podría ser «una calle del futuro».

Realizada desde el pasado jueves en el propio hall de la Escuela de Arquitectura, la obra tiene su origen en «los dibujos de los edificios que hice hace unos años y que eran como unas torres pequeñas. Entonces, calqué esos dibujos y de esas torres extraje unos edificios esféricos. Los seis están situados en un paisaje, en el que se ve el horizonte porque no tienen paredes, son sólo estructura. La hierba y el azul claro del cielo forman el paisaje». En cuanto a los materiales, «he utilizado una barra de lápiz rojo para el dibujo y esmalte al agua para el color, sobre un lienzo. Y no hay más, ése es el material».

«Arteleku se acabó de una manera natural porque se fue apagando poco a poco. Ya nadie iba a utilizarlo»

Fue un encargo del propio director de la Escuela de Arquitectura, Juanjo Arrizabalaga, el germen de esta acción artística, en la que Matxinbarrena muestra su proceso creativo en abierto y a la vista de todos los transeúntes del edificio. «Hice una exposición en el bar El Cohete (Gros) los pasados meses de octubre y noviembre. Una tarde coincidí con Juanjo, al que ya conocía de los años ochenta, cuando él estaba en el grupo La Vieja Escuela y yo tocaba en otro. Al hablar, me propuso hacer esto y yo acepté. Así surgió». Sobre el 'desafío' que implica exponer sus edificios esféricos en un centro de formación de arquitectos, expresa su deseo de que inspire a los alumnos. «A la gente normal trabajadora a lo mejor el sistema no nos deja avanzar tanto, pero supongo que los arquitectos importantes sí serán capaces de realizar construcciones de este tipo. Ya podría ser que diseñaran edificios esféricos, como que arreglaran el clima también, que poco hacen. Y en esto me refiero al sistema, no a los arquitectos».

Respecto a dibujar a la vista del improvisado público, «no me importa porque no me pone nervioso. En Arteleku aprendí durante quince años. Me siento satisfecho de lo que sé hacer y me alegra compartirlo con otras personas». De hecho, no es la primera vez que muestra sus obras en la Escuela de Arquitectura: ya lo hizo hace seis años, también en el hall del edificio. «Es un sitio muy grande, estupendo, con mucha luz y todo abierto, de cristal. Es un sitio muy apropiado para hacer un mural y que el lugar en el que estudian los futuros arquitectos lo convierte en mejor imposible».

Matxinbarrena no se considera un marginado en el sentido estricto del término respecto al mundo del arte, aunque, por otra parte, sí reconoce estar fuera del circuito más convencional, cuyo epicentro sitúa en Bilbao y, en concreto, en la Facultad de Bellas Artes de Leioa. «Estuve quince años en Arteleku y sé mucho. Todos los alumnos, profesores y muchos artistas que viven allí exponen sus trabajos, mientras que Donostia y Gipuzkoa parece que es para ir a la playa y hacer surf. Los comisarios, los intelectuales del arte, viven y trabajan en su mayoría en Bilbao. Este arte pertenece al terreno de la Universidad». A su juicio, es el mismo grupo de artistas que trabajan con Tabakalera, «un circuito completamente relacionado con la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Son siempre los mismos». Todo esto no impide que admita que durante sus años en Arteleku -en dos fases de 1990 a 1994 y de 1995 a 2000-aspiró a entrar en ese círculo, aunque la iniciativa no prosperara.

La desaparición de Arteleku

En este sentido, el artista donostiarra se pregunta: «¿Qué hace Gipuzkoa? Pues poca cosa, pero ¿qué puede hacer? Puede olvidarse de Bilbao. Este proyecto surgió en un bar de Donostia. En la calle, no tiene nada que ver ni con Arteleku, ni con Bilbao. Y cuando expuse en 2016 en la Ganbara del Koldo Mitxelena, la iniciativa surgió de La Tertulia Errante que se hacía en Gros y en la que me presentaron a Frantxis Lopez de Landatxe, director entonces del centro. Fue algo surgido de la calle», señala.

Tampoco añora los tiempos de Arteleku, cuya desaparición sitúa en el marco de un proceso lógico. «Se acabó de una manera natural porque se fue apagando poco a poco. Se tenía que acabar. Ya nadie iba a utilizarlo. Todos los que lo utilizamos en los noventa, hasta 2005, estábamos en otro lugar, ya no necesitábamos seguir en sus instalaciones». En cualquier caso, «no me siento marginado porque en el mundo que he encontrado en la calle he obtenido mucho más respuesta de la gente y pongo como ejemplo aquella exposición o este encargo».

Autodidacta de formación, Matxinbarrena obtuvo en 2005 la Beca de Creación Koldo Mitxelena y tres años después asistió en Madrid a unos cursos sobre diseño industrial. De 2009 a 2012 compartió los locales de la Asociación Artística de Gipuzkoa y en la actualidad trabaja en su estudio donostiarra. Ahora, «tengo una beca para hacer una carpeta de autor con cuadros y textos, por parte de la asociación Eremuak. Me hago la ilusión de que este libro pudiera llegar a relacionarme con trabajos artísticos desde Bilbao o en Bilbao... Ojalá».