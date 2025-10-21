En busca de 'cómplices' de Jorge Oteiza

La Fundación Museo Oteiza de Alzuza ha puesto en marcha una nueva línea de actuación destinada a conseguir la complicidad de instituciones, entidades y particulares ... en la transmisión del legado del artista oriotarra. Bajo la denominación de Danok Oteiza, el programa impulsado por la propia fundación y el Gobierno de Navarra busca proyectar la figura y, sobre todo, el pensamiento y su ideario artístico más allá del público especializado.

Una pieza audiovisual creada ex profeso por el cineasta Oskar Alegria, bertsolarismo, poesía, música y danza servirán esta tarde para la puesta de largo de este proyecto presentado hoy en el Museo de Alzuza. Por de pronto, la iniciativa presentada hoy, en el 117 aniversario del nacimiento del artista, ya se ha traducido en la reedición de la Guía del Museo Oteiza, agotada hace unos meses, en la publicación a finales del próximo año de una novela gráfica sobre el creador, firmada por Asisko Urmeneta.y en el propio audiovisual de Oskar Alegria 'Oteiza 14 Apostolu'.

Difundir y expandir la obra y el pensamiento de Oteiza, generar una comunidad abierta, plural y participativa en torno al ideario del creador y fortalecer una estructura permanente de colaboración que facilite el desarrollo de las acciones necesarias para la consecución de estos fines son los objetivos, aún por traducir a actos concretos. Sí adelantaron los promotores que todas las propuestas complementarán la programación del Museo mediante las aportaciones e ideas que lleguen desde sus miembros.

Se enmarca, en cualquier caso, la volutand expresada en vida por el propio artista, tal y como señalaba ayer la presidenta de la Fundación, Jaione Apalategi. La representante del organismo aseguró que la puesta en marcha de Danok Oteiza «responde al compromiso adquirido por la Fundación y recogido en sus Estatutos, los que se menciona la necesidad de constituir una asociación: que canalice la colaboración de todas aquellas personas que puedan estar interesadas en el conocimiento y la difusión de la obra del Fundador, así como en el apoyo y promoción de cuantas actividades contribuyan al desarrollo de los objetivos fundacionales». La idea es que «evolucione en el tiempo y en el espacio, de acuerdo con las diferentes aportaciones de sus integrantes», indicaron sus promotores.

Bajo denominaciones vinculadas al imaginario poético, artístico y vital de Oteiza, la iniciativa se divide en distintas líneas de actuación dirigidas a socios estratégicos (Gaur), mecenas (Emen), colaboradores (Orain), entidas amigas (Baita), medios de comunicación (Hitza) o particulares (Itziar, en referencia a la compañera de Jorge, Itziar Carreño). En lo alto de este programa se sitúa Cromlech, integrado por la Fundación y el Gobierno de Navarra. A partir de este esquema, la propuesta está dirigida a «las personas o entidades que quieran compartir e identificarse con el ideario creativo, estético y cultural de Jorge Oteiza, participando e interactuando en una dinámica compartida, en la que vida y cultura se proyecten conjuntamente hacia la sociedad actual».

El acto de esta tarde, que reunirá a buena parte de quienes están llamados a participar de una forma u otra en la iniciativa, servirá para presentar la pieza audiovisual 'Oteiza 14 Apostolu' –en la participan Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Alicia Otaegui, Ignacio Agüero, Iban Urizar, Esther Ferrer, Josu Iztueta, Sho Hagio, Richard Deacon, Kepa Akixo Zigor, Bertha Bermúdez, la propia Apalategi y el director de la obra, Oskar Alegria-. A continuación, intervendrán los bertsolaris Saioa Alkaiza y Julio Soto, y ZUK Performing Arts ejecutará su pieza 'Quousque Tandem Abutere', Hara Calvo pondrá voz a la poesía de Oteiza, mientras que Oier Etxeberria y Garazi Navas ofrecerán su concierto 'Eskua askea'. La presentación se cerrará con la 'Apostoluen soka-dantza', de Juan Antonio Urbeltz y Marian Arregi, a cargo de Argia Ikerfolk.