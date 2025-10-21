Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un momento durante la presentación de Danok Oteiza. Fundación Oteiza

En busca de 'cómplices' de Jorge Oteiza

La Fundación de Alzuza lanza una campaña para que entidades, instituciones y particulares aporten propuestas que complementen su programación

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 15:05

Comenta

La Fundación Museo Oteiza de Alzuza ha puesto en marcha una nueva línea de actuación destinada a conseguir la complicidad de instituciones, entidades y particulares ... en la transmisión del legado del artista oriotarra. Bajo la denominación de Danok Oteiza, el programa impulsado por la propia fundación y el Gobierno de Navarra busca proyectar la figura y, sobre todo, el pensamiento y su ideario artístico más allá del público especializado.

