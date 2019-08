Buena acogida en Edimburgo a los creadores vascos que participan en los festivales

Los creadores vascos que participan, de la mano del Instituto Etxepare, en los festivales culturales que se están celebrando en Edimburgo obtuvieron ayer una «excelente acogida», según señaló este organismo público dependiente de la Consejería de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. Un total de 48 creadores vascos participan desde el pasado miércoles en los festivales de Edimburgo, Edinburgh Festival de artes escénicas Fringe y en el de libros Edinburgh International Book Festival.

Etxepare indicó que esta participación, que se prolongará hasta el próximo domingo, se da a través de su programa #ScotlandGoesBasque, la gran apuesta del Instituto para este año. Los creadores vascos mostrarán en Edimburgo su producción ante un público tanto local como extranjero. Del mismo modo, su objetivo es entablar relaciones y concretar colaboraciones con profesionales del sector llegados de todo el mundo.

Ayer dio comienzo una nueva edición del festival Edinburgh International Book Festival, en el que hasta el 18 de agosto la literatura vasca será invitada especial. Durante la primera jornada del certamen, a mediodía el escritor donostiarra Iban Zaldua y el autor escocés James Robertson presentaron el libro que recoge la correspondencia creada en el marco del proyecto 'Chejov vs. Shakespeare' en el Garden Theatre. Por la tarde, Harkaitz Cano charló sobre su novela 'Twist' con la poetisa nigeriana Jumoke Verissimo, en el espacio Writer's Retreat del Book Festival. Después Tio Teronen Semeak ofreció el último pase de FreshCool en el Royal Mile Mercat Stage, dentro del Fringe.

Charla con Zinzi Clemmons

Hoy será el turno de la escritora lekeitiarra Miren Agur Meabe, que charlará con la escritora estadounidense Zinzi Clemmons. También dentro del Book Festival, por la tarde Harkaitz Cano, Danele Sarriugarte y Joseba Etxegoien presentarán 'Wine and Words: A taste of Basque culture'. Por la noche Uxue Alberdi, Danele Sarriugarte y Eñaut Elorrieta presentarán 'Scotland Goes Bertsolaritza!' en el ciclo Unbound.

Además, han viajado a la capital escocesa los artistas que participarán en el Fringe, la compañía 2Theatre, Tio Teronen Semeak, Krego-Martin Danza, Akira Yoshida, Proyecto Colectivo HQPC y los bailarines y músicos que participarán en el espectáculo Atlantik 1050.