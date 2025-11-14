Bryce Echenique entrega al Cervantes el original de 'Un mundo para Julius'

Miguel Lorenci Madrid Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:17 Comenta Compartir

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido el original mecanoscrito de 'Un mundo para Julius' de Alfredo Bryce Echenique (Lima, 1939). Es la novela más icónica del octogenario escritor peruano, un referente de la segunda generación boom de la narrativa latinoamericana. La cesión supone una ampliación del legado del narrador que ya atesora el Cervantes.

El original es un documento completo de la novela, escrito a máquina a finales de los años sesenta del siglo pasado. Son 458 páginas sin anotaciones, pero con correcciones de la mano del escritor. Es una donación de Julio Ribeyro Cordero, el hijo del escritor peruano Julio Ramón Ribeyro.

'Un mundo para Julius' «ofrece un retrato de un sector feliz y despreocupado de la oligarquía limeña que, en realidad, refleja el mundo de la oligarquía de otras muchas ciudades contemporáneas», observa el Cervantes.

Fue elegida como la mejor novela peruana de todos los tiempos en una encuesta entre 80 escritores y críticos peruanos para la revista Debate. Ganó el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972 y fue galardonada con el premio a la mejor novela en Francia en 1974. La cineasta Rossana Díaz Costa, la adaptó al cine en 2021.

Bryce Echenique se confesó «conmovido» por el acto de entrega celebrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, en unas jornadas de homenaje al autor peruano, que recordó sus años universitarios. «El mundo peruano es 'sui generis', se repite siempre, y tiene una fuerza y una vitalidad especial», apuntó Bryce tras pedir a la nueva generación de escritores que sean constantes y se sientan libres para la creación.

Ángel Esteban, catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Granada, encontró el manuscrito por casualidad en una visita al hijo de Ribeyro en París en busca de cuentos inéditos del escritor. Entre cajas y libros encontró las casi 500 páginas del original mecanografiado de 'Un mundo para Julius' que Bryce regaló hace más de cinco décadas a su querido amigo.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el escritor Alfredo Bryce Echenique y el catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Granada, Ángel Esteban. Instituto Cervantes

Esteban solicitó permiso a la familia de Ribeyro para incorporar el documento al legado del escritor peruano en el Instituto Cervantes. El nuevo legado amplía el anterior, depositado por Bryce Echenique en la Caja de las Letras del Cervantes en 2019. Entonces depositó en el cofre número 1.216 nueve ejemplares de varios de sus libros en distintos idiomas y con dedicatorias a sus amigos, como 'Permiso para retirarme' o 'Antimemorias III'.