'Western stars' Bruce Springsteen envía una bonita postal desde el oeste con 'Western stars' El músico estadounidense publica el próximo día 14 su nuevo disco, grabado después de cinco años de silencio y sin la compañía de la E Street Band 31 mayo 2019

'Western stars', el esperado primer disco de estudio de Bruce Springsteen en cinco años, pone muchas millas de tierra de por medio tanto con el activista comprometido, como con el músico de dinámicas grandilocuentes, en pos de un ejercicio de estilo más pequeño, bonito, casi una postal desde el lejano oeste.

Sin la E-Street Band como compañeros de viaje, será el 14 de junio cuando el 'Boss' publique la continuación de 'High hopes' (2014), un álbum este de arreglos orquestales calculados, en el que los violines acompañan casi todo el periplo y roban protagonismo a las emblemáticas guitarras del de New Jersey.

Inspirado «en los discos pop del sur de California de finales de los 60 y principios de los 70», según él mismo comentó, su último trabajo constituye no tanto un punto y aparte en su trayectoria como un punto de fuga incidental a paisajes y ambientes de esa América ajena al paso del tiempo y, probablemente también, a los vaivenes de la política, Donald Trump mediante. «Luchamos por nada, luchamos hasta que no quedó nada, he tirado de esa nada mucho tiempo, ahora tiro de mi carné de conducir y paso los días manejando esta grúa», parece excusarse en uno de los cortes, 'Tucson train', ante el fuerte componente evasivo del álbum.

Porque 'Western stars' (Sony Music) rezuma carretera y se nutre de los motivos poéticos habituales en los discos de viaje: amaneceres, atardeceres, kilómetros y noches en soledad, alcohol, nostalgia, expiación incluso y también huida. Más allá de que no será este el disco que colme las expectativas de los seguidores del Springsteen de la E-Street Band, pesa sobre todo la reiteración de motivos poéticos y estructuras.