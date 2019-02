Los británicos Echo & The Bunnymen traen de vuelta el genuino post-punk de los 80

Echo & The Bunnymen, icono del genuino post-punk de los años 80, regresa esta tarde a Donostia para ofrecer un concierto en el Victoria Eugenia (20.00 horas, 28 euros), donde presentará 'The Stars, The Ocean & The Moon' (2018). El álbum contiene dos temas inéditos y el resto son versiones de su cancionero «reinterpretadas y reimaginadas». Así, la cita de hoy se presenta como una sesión de grandes éxitos en la que no faltarán 'The Killing Moon', 'The Cutter', 'Lips Like Sugar', 'Ocean Rain' y otros clásicos.

La banda se fundó en Liverpool hace 41 años a instancias del cantante Ian McCulloch y el guitarrista Will Sergeant. Su edad dorada fueron sin duda los 80, cuando publicaron discos como 'Crocodiles' (1980), 'Heaven Up Here' (1981) y el emblemático 'Ocean Rain' (1984). Algunos donostiarras aún recuerdan la ya lejana visita del grupo a Gazteszena, donde presentaron su disco 'Flowers' (2001), a la que tiempo después se sumó el lluvioso concierto de hace cinco años en el Escenario Verde del Jazzaldia.