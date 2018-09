LOS BOUS DE LA 'MARINA EUZKADI'

«Cogieron los bacalederos y los pintaron de gris, pusieron cuatro metralletas y un cañón e hicieron de un barco pesquero un buque». Con estas palabras define Oihane Pardo, de Asociación Matxitxako, uno de los episodios más heroícos de la 'Marina de Euzkadi' que ahora se quiere destacar en un documental.

No fue una marina cualquiera. Creada en 1936 por la Consejería de Defensa del Gobierno Vasco, su cometido fue ayudar a la Armada Republicana en la protección al tráfico marítimo y a la actividad pesquera en aguas propias, además de mantener libres de minas submarinas los accesos a los puertos vascos. Una misión a la que se apuntaron más de mil voluntarios, entre ellos tres mujeres, aunque el número final de alistados se quedó en novecientas personas sin apenas formación o equipamiento, y que sin embargo plantó cara a los barcos franquistas en la batalla del Cabo Matxitxako en el año 1937. En su mayoría eran pescadores y marineros voluntarios, que de la noche a la mañana tuvieron que defender su territorio y ayudar a huir a miles de refugiados, según la asociación, comprometida en reivindicar la memoria de los protagonistas de aquel momento de la Guerra Civil.

El documental 'Matxitxako' quiere narrar ese episodio de la contienda. «Fue el 5 de marzo de 1937, cuando el crucero franquista Canarias interceptó un convoy que venía de Bayona hacia Bilbao, integrado por el mercante Galdames y los bous Gipuzkoa, Bizkaia, 'Nabarra' y Donostia». El combate terminó con el apresamiento del Galdames y el sacrificio del 'Nabarra', del que fueron capturados 20 supervivientes. Los presos fueron condenados a muerte, «pero la intercesión personal ante Franco del comandante y varios oficiales del crucero Canarias, en un gesto que les honra, consiguió su indulto y liberación», explica Pardo. Fue una batalla entre una tripulación organizada con voluntarios que lo único que tenían era entrega y dedicación frente a un ejército preparado.

Hoy, los familiares de aquellos voluntarios quieren que los más jóvenes no olviden. No quieren que su historia se pierda. Quieren recordar la Batalla de Matxitxako en formato audiovisual y para ello buscan financiación. «Este proyecto nace de la voluntad de un grupo de personas de dar a conocer cómo esa marina se encargaba de coger barcos pesqueros y transformarlos en buques de guerra con los medios tan limitados que tenían», detalla Pardo. El proyecto, que contará con el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa, consiste en narrar en formato audiovisual este «episodio de historia reciente a la sociedad en general» y hacerlo de manera que tenga «la mayor difusión posible y llegue, sobretodo, a captar la atención de las generaciones venideras para no caer en el olvido». Su principal atractivo será el testimonio del único superviviente: Juan Azkarate. A sus 96 años, Azkarate relatará sus recuerdos, sus viviencias y cómo ayudaban a huir a miles de refugiados.

El documental, que se grabará en 2019, se financiará con las aportaciones de los mecenas y las ayudas de la Diputación de Gipuzkoa. Por cada euro aportado a la campaña, la Diputación aportará otro. El 18 de septiembre arranca el crowfunding promovido por el Departamento de Cultura y se podrá participar durante cuarenta días. «El presupuesto necesario para poder hacer un documental sencillo es de 7.250 y el óptimo de 19.016», desgrana Pardo. En este último, se incluirían imágenes de archivos fílmicos antiguos localizadas en la Filmoteca Vasca y se haría una recreación de la batalla de Matxitxako mediante animación.

Este proyecto es solo uno de los muchos que tiene la Asociación Matxitxako en mente. «El año que viene queremos inaugurar una escultura conmemorativa en el puerto de San Sebastián y se hará una exposición en el Museo Naval». Además, se están organizando diferentes jornadas, exposiciones y eventos para acompañar el documental.