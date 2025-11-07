La botadura oficial de la nao San Juan, en directo
El galeón permanecerá un rato junto al museo hasta que el remolcador lo lleve por la bahía hacia la dársena industrial
DV
Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:21
Ha llegado el día D. Tras años de construcción la réplica de la nao San Juan vivirá este viernes su botadura oficial. Lo hará con un acto institucional que dará comienzo a las 17.00 horas. Tras él, el galeón se echará al mar para que un remolcador la lleve hasta la dársena industrial del puerto. Allí se completará su construcción, una vez colocados los mástiles, las velas y demás elementos, labor que puede llevar hasta 18 meses.
La botadura de la nao San Juan, construida hoy con los mismos materiales y técnicas que la original del siglo XVI, se realizará en plena pleamar y lastrada con 50.000 kilos de piedras para evitar cualquier tipo de incidencia. Sigue en directo todo lo que acontezca en la botadura oficial de la nao San Juan a partir de las 17.00 horas.
Publicidad
-
1
-
2
- 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
- 4 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
- 5 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
- 6 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
-
7
- 8 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
- 9 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
-
10
-
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad