La botadura oficial de la nao San Juan, en directo

Ha llegado el día D. Tras años de construcción la réplica de la nao San Juan vivirá este viernes su botadura oficial. Lo hará con un acto institucional que dará comienzo a las 17.00 horas. Tras él, el galeón se echará al mar para que un remolcador la lleve hasta la dársena industrial del puerto. Allí se completará su construcción, una vez colocados los mástiles, las velas y demás elementos, labor que puede llevar hasta 18 meses.

La botadura de la nao San Juan, construida hoy con los mismos materiales y técnicas que la original del siglo XVI, se realizará en plena pleamar y lastrada con 50.000 kilos de piedras para evitar cualquier tipo de incidencia. Sigue en directo todo lo que acontezca en la botadura oficial de la nao San Juan a partir de las 17.00 horas.

