Un bosque en la sala Kubo-Kutxa

Al escultor José Ramón Anda no le duelen prendas a la hora de reconocer en público que su perfeccionismo le impide disfrutar con plenitud de su actividad creativa. «He tenido la suerte de poderme dedicar a lo que más me apasiona, pero mi exagerado sentido autocrítico me ha dado muchas veces mala vida», confiesa. Anda (Bakaiku, 1949) se estrena esta tarde en la sala Kutxa-Kubo de San Sebastián con una retrospectiva que reúne casi un centenar de sus obras. La exposición, que lleva el título de 'Lantegi', ha transformado la parte central de la sala en una suerte de bosque gracias a su serie 'Troncos huecos', compuesta por robles de gran envergadura que han sido vaciados para adoptar diferentes formas. «Son árboles ya muertos a los que damos de esta manera una segunda vida», explica el artista, uno de los escultores vascos más reputados que se mantienen aún en activo.

Admirador y amigo de Oteiza, a Anda le emociona exponer en una sala que inició su precisamente andadura con una muestra del escultor oriotarra. «Casi no me creo que sea yo el que esté ahora aquí, estoy encantado», señala. Hijo y hermano de ebanistas, Anda tiene una relación muy estrecha con la madera, material que está presente en buena parte de su obra. El escultor, familiarizado con el trabajo del taller familiar, exhibe una maestría formal en el moldeado de sus piezas que denota un dominio absoluto de las técnicas para trabajar la madera. Buena parte de sus obras están talladas a partir de una única pieza. Anda sabe que como cualquier ser vivo, la madera necesita tiempo para madurar. Algunas de las obras de su serie 'Troncos huecos', por ejemplo, son el resultado de procesos que duran hasta ocho años. «Primero hay que sanear el árbol y luego se va viendo lo que se puede hacer en función de su forma. Hay que vaciarlo, tallarlo… es un proceso largo que dura años».

La exposición está comisariada por Javier Balda, que ha explicado que el título 'Lantegi' tiene una doble dimensión. «Por una parte alude al taller de José Ramón Anda, que es el lugar en el que sus obras se gestan, y por otro lado a la labor comunal de entresaca de leña y limpieza del bosque que en Bakaiku se conoce también con el nombre de 'lantegi'». Sabedores de la relación que el escultor tiene con la madera, ha añadido Balda, sus vecinos suelen avisarle cada vez que encuentran un árbol que creen que puede ser de su agrado. De esa forma ha acumulado un patrimonio que le mantiene constantemente ocupado. El comisario se ha mostrado satisfecho del resultado de la exposición, que se estructura en cuatro espacios. Uno de ellos, denominado 'domus' (casa), alberga un conjunto de obras diseñadas como mobiliario. Son sillas, mesas y armarios que hablan tanto del talento artístico de su autor como de su exquisita técnica a la hora de trabajar la madera.

Escultura de Ondarreta

La exposición, que mantendrá abiertas sus puertas hasta finales de agosto, es una buena oportunidad para repasar la obra de un artista que para los donostiarras es conocido por ser el autor de la escultura que adorna los jardines de Ondarreta, concebida como un homenaje a los presos que pasaron por la cárcel que se ubicaba allí en el pasado. En una de las salas se puede ver precisamente una pieza a escala de madera de esa obra, repudiada en su día por su autor debido al defectuoso acabado del hormigón. «En su día quiso terminar de tallarla él mismo e incluso contrató un andamio para hacerlo, pero tuvo un accidente y aplazó el trabajo», cuenta el comisario de la exposición. Otra de las obras de Balda en Donostia es la virgen que adorna la entrada de la iglesia 'Iesu' de Rafael Moneo en Riberas de Loyola.