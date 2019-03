Borja Cobeaga: «La comedia en el cine se está agotando y hay que reformularla»

A las puertas de la Semana Santa, como es tradición, llega una de romanos. Pero en la tele, en forma de seis capítulos de media hora con humor. 'Justo antes de Cristo' es una producción de Movistar+ que se estrena el viernes, creada por Juan Maidagán y Pepón Montero. El segundo ha dirigido tres episodios, pero los números 3, 4 y 5 han caído en manos de Borja Cobeaga. En la segunda temporada, que ya está terminada, el director invitado será Nacho Vigalondo.

- Dirige capítulos de una serie creada por otros. ¿Por qué?

- Por amistad, lo primero, Pepón y Juan son amigos míos desde hace tiempo, y me gustaba mucho cómo estaba escrita la serie, me interesaban los diálogos, las situaciones, todo. Es suficientemente parecida a lo que yo suelo hacer pero también diferente como para atraerme, y con romanos. Y me lancé, claro. Me dieron la oportunidad de cambiar lo que quisiera, pero me gustaba cómo estaba en el guion.

- Diego San José es el 'showrunner' o creador total de 'Vota, Juan'. ¿Usted ha preferido un segundo plano en esta separación momentánea para dedicarse a las series?

- Y tan momentánea, ya estamos escribiendo de nuevo juntos, nos añorábamos. La mecánica es muy diferente en el cine y en las series, cuando dirijo una película no tengo a un guionista en el cogote diciéndome si tengo que hacer otra toma, ni un actor me discute algo porque los creadores le han dicho que tiene que hacerlo así. Es verdad que en las series al principio resulta un poco desconcertante ser el director y no tener todas las decisiones, pero al final los creadores o guionistas suelen tener razón. Para algo llevan año y medio preparando todo. En alguna cosa de montaje a mí me gustaba más de otra manera. Yo se lo ofrezco, pero ellos deciden. Y es normal porque tienen más claro el tono de la serie, y una visión de conjunto más precisa. Y yo tengo que asumirlo. Pero han sido muy pocas cosas y muy pequeñas. No me he sentido oprimido.

- Parece que le han tocado los capítulos con más acción...

- Ya, cuando me enseñaron los guiones de los dos primeros capítulos me pareció que había mucha gente hablando en un campamento. Pero al llegar al mío, leo: «Patrulla perdida en el bosque formando una tortuga...». Y dije, «qué cabrones, yo que estoy acostumbrado a películas de bares y casas»... Ha sido el rodaje más exigente que he tenido nunca. Había que estar en un bosque en Segovia con temperaturas bajo cero... Aunque lo peor fue para los actores, vestidos de romanos con túnicas y sandalias con ese frío.

- Conociendo su cinefilia, le vendrían a la cabeza muchas referencias del cine de romanos. ¿Aprovechó alguna?

- En realidad, mi capítulo favorito es el quinto, que es como un 'Brokeback Mountain' en la legión, pero que está rodado muy en serio, como un drama romántico. Es que siempre tiendo a la comedia, pero tengo un punto muy 'sentimentalón', y me siento muy cómodo en ese terreno. Y también lo he disfrutado mucho. Cuando leí el guion de 'Justo antes de Cristo' me imaginé muy claramente el ambiente de 'M. A. S. H.', sobre todo la serie, más que la película de Robert Altman. Ese campamento de Corea es como el de Tracia en nuestra serie, la guerra está detrás, pero el primer plano son esos soldados que están pensando más en comer, fumar puros y follar que en otra cosa. También pensé mucho en Berlanga y en la comedia italiana de Pietro Germi o Mario Monicelli. El mayor reto como director de la serie fue que cada secuencia tiene muchos personajes, y cada personaje está pensando una cosa diferente. Tiene un punto de folletín.

- ¿Y no tiene nada de 'La vida de Brian'?

- Es que es una cosa muy original, la verdad. Todo el mundo ha visto parodias históricas de Mel Brooks o Monty Python, pero esto es diferente. Sobre todo para una serie de televisión española. Igual en los tiempos de Antonio Mercero o Jaime de Armiñán se podía hacer algo así, pero en los tiempos de 'Los Serrano', no.

- El protagonista que hace Julián López parece acariciar el éxito, pero siempre le ronda el fracaso.

- Sí, dice una frase, «estoy pillando una fama que luego para darle la vuelta ya verás qué difícil», que me parece que define perfectamente el personaje, y también el tipo de lenguaje de la serie. En el rodaje me di cuenta de que había bastantes actores gallegos, y eso le da un punto.

- ¿Hay paralelismos políticos con la actualidad?

- Hay más códigos de intriga palaciega, miradas de conspiración y cosas así muy típicas del 'peplum', que pueden valer para las peleas entre partidos políticos, pero no mucho más. Aunque en el fondo es una historia de enfrentamiento entre pijos y esclavos, y hay detalles que llevan dentro una cierta lectura política, pero no es algo que esté en primer plano.

- ¿La comedia española está mutando con gente como Juan Cavestany, Berto Romero, Diego San José solo o en su compañía...?

- Sin duda, pero en la tele, ¿eh? Porque en el cine hace unos años se hablaba de la nueva comedia española, pero ahora está en un punto crítico, con mucha repetición. Creo que con 'Ocho apellidos vascos' hemos creado un precedente terrible para tantas comedias de tópicos y costumbrismos. Y ahora están empezando a fallar en taquilla esas comedias. Jamás diría esa chorrada de que 'el mejor cine se está haciendo en televisión', pero series como 'Vergüenza', 'Mira lo que has hecho', 'Arde Madrid' o 'Vota Juan' sí que están proponiendo una forma de comedia diferente y original.

- Con el éxito de la película de Almodóvar algunos proclaman que el público quiere un cine adulto y serio y no tanta comedia...

- Bueno, ahora hay teorías de todo cada cinco minutos, pero está claro que la comedia cinematográfica va a llegar a un punto bajo entre este año y el próximo, hasta que aparezca un nuevo fenómeno y vuelva a empezar el ciclo. Pero eso de utilizar el éxito de algo para montarse teorías para definir lo que el público quiere... Es muy propio de distribuidores y exhibidores, yo he oído cada barbaridad, que me fío muy poco de estos pronósticos. Simplemente hay un tipo de comedia que se está agotando y vamos a ver si somos capaces de reformularla.

- ¿Cómo ve la decisión de la Academia de Cine de no incorporar las series a los premios Goya?

- Es de una sensatez descomunal. No tiene ningún sentido, hay otros premios que valoran las series y solo faltaba que alargaran más la gala de entrega. No tiene ningún sentido decir que las series son el refugio de la ficción actual, y ese tipo de cosas. Ni menospreciarlas respecto al cine. Cada cosa tiene su espacio.

- Pero parece que ahora lo moderno es que todo este mezclado y el futuro del audiovisual sea un 'tótum revolútum'.

- Sí, y esto está trayendo declaraciones absurdas como 'no es una serie, es una película de ocho horas'. El cine sigue siendo inigualable. Sacan el trailer de la nueva de Tarantino y esa expectación que se genera no te la da ninguna serie. Cuando veo un episodio piloto de una serie que no me gusta me alegro, porque así no tengo que estar condenado a verla durante horas y meses y años. Ahora que soy padre y hay menos tiempo para ver cosas valoro que las películas sean algo finito.

- ¿Y ahora qué prepara con Diego San José?

- Cuando él estaba con 'Vota Juan' yo empecé a escribir una película por mi cuenta, con el planteamiento de 'Negociador' pero con un formato más estándar, no tan pequeñita. Es una comedia de suspense que se llama 'Intringulis' y espero rodarla el año que viene. Y ahora estamos empezando a escribir juntos algo que no sé muy bien si será una película o una serie. A ver para qué da.