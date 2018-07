Blues vasco, noruego y estadounidense en la inaguración Noa Voll Damn & The Hell Drinkers. / DV Noa Voll Damn & The Hell Drinkers y JT Lauritsen & The Buckshot Hunters, esta noche en la Benta JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Jueves, 12 julio 2018, 10:15

Hondarribia inaugura esta noche la decimotercera edición de su festival de blues, por el que hasta el domingo pasarán una veintena de bandas de los más diversos estilos. En la primera jornada, la actividad musical se concentrará en la Benta, cuya enorme carpa albergará las actuaciones de tres bandas: los vascos Noa Voll Damn & The Hell Drinkers, los noruegos JT Lauritsen & The Buckshot Hunters y los estadounidenses Canned Heat, cuyos miembros originales, Fito de la Parra y Larry Taylor, recibirán la txapela de honor del festival.

El grupo en el que canta la donostiarra Ainhoa Eguiguren (Noa Voll Damn) recopila clásicos del blues y los viste a su manera a través de una mezcla de influencias negras en la que destacan el soul, el rhythm & blues y el rock n' roll. Manu Gestido (Casual Blues, Mal de Muchos), Gus González (The Billie Jeans, Sky Beats) y Sergio Villar (LosDelGás, Sky Beats) completan este cuarteto que en enero debutó con un disco que incluye temas conocidos como 'Hound Dog', 'Tobacco Road', ...

El festival presenta a JT Lauritsen & The Buckshot Hunters como «una de las bandas más activas y trabajadoras de Noruega». Lleva más de 20 años con la misma formación y su líder, Jan Tore Lauritsen canta, toca el acordeón, la armónica y el órgano Hammond B3.

La velada la cerrará por todo lo alto una de las bandas pioneras en la mezcla del country blues y el rock and roll. De la Parra y Taylor son miembros originales desde un año después de la fundación del grupo en 1966 y contribuyeron a la internacionalización de éxitos como 'On The Road Again', o 'Going Up The Country', que esta medianoche sonarán después de que ambos músicos reciban su merecida txapela.