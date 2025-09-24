Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Laukizeko poeta euskal literaturaren sinbolo bihurtu zen bere fusilamenduaren ostean.
Lauaxeta

Bideak eta Arratsak

120 urte. Lauaxeta, mundua aldatu nahi zuen poeta

Jon Kortazar

Asteazkena, 24 iraila 2025, 12:27

Esteban Urkiaga, Lauaxeta, 1905ean hiruan jaio zen Laukizen. Aurton jaiotzaren 120. urteurrena da, eta bere oroimena zabaldu da, ekitaldiak eta bere bizitzari eta lanari buruzko erakusketa maiatzera eta ekainera eramanez.

Bizitzako mugarriak

Lauaxeta 1930eko ekainaren batean agertu zen euskal kulturaren plazan. Egun horretan Errenterian ospatu zen I Olerti Eguneko Saria irabazi zuen, garaiko poeta nagusien, Lizardiren eta Orixeren, aurretik, 'Maitale Kutuna' maitasun poemari esker. Zalantzarik gabe, sari horrek euskal gizartearen ateak zabaldu zizkion orduarte guztiz ezezaguna zen poetari.

Handik gutxira 'Euzkadi' egunkariko euskaraz argitaratzen zen 'Euzkel atala' saileko zuzendari izendatu zuten, Orixeren ordez, eta hori plataforma nagusia izan zuen Bizkaia osoan oso ezaguna izateko. II Olerti Egunera aurkezturiko poemen artean aipagarrienak aukeratu zituen, epaimahaikide balitz bezala. Sariari esker, 1931n 'Bide barrijak' liburua argitaratu zuen eta horren ondoren 1935ean 'Arrats Beran', modernismora eta herri literaturaren eraginera hurbildu zen poema bilduma. Poesiak, kazetaritzak eta ekimen politikoak eman zizkioten itzal nagusia bere bizitzari.

Poeta modernistek bezala, berak ere hizkera poetikoa aldatuz mundua aldatu nahi zuen, nazioa eraikitzeko helburuz. 'Bide barrijak' liburuko azken poema 'Itxasora!' deitu zuen, eta bertan alegoria nazionala deskribatu zuen. Lurra utzi eta idealaren bila eta 'Gogai berrien' bila itsasoan bidaiatzeko gonbitea egin zion euskal gizarteari. Lasaitasuna utzi eta lur berrien bila bidaiatzeko aldarria egin zion gizarteari. «Abertzaletasuna eta ezjakintasuna aurkakoak dira» idatzi zuen poetak parte handia hartu zuen garaiko ekimenetan. 1932an 'Euzko-erri-Jakintza' saila zabaldu zuen herri literatura biltzeko asmoz, eta horrela argitaratu zituen zenbait herri poema. 1933an Euzko Ikasle Batza, ikasleen sindikatua, sortu zuen. 1933an Euzkel Idazle Batzarra, Euskal Idazleak elkarrekin lan egiteko erakundearen burutu. 1935ean Detxepare Saria sortu nahi izan zuen urtean zehar euskaraz argitaraturiko libururik onenari emateko. 1935ean Euskal Liburuen Erakusketaren eratzailea izan zen. Eta 1936an, gerra sortzeko zen uztailean, euskarazko liburuak argitaratuko zituen argitaletxea sortu nahi izan zuen, eta horretarako harpidetza sistema martxan ipini zuen.

Poesiak, kazetaritzak eta ekimen politikoak eman zizkioten itzal nagusia bere bizitzari

Heriotza sinbolikoa

Idazleen bizitzak eta heriotzak gizartean duten eraginez idatzi duten Marijan Dovicek eta Jón Karl Helgasonek hauxe idatzi dute:

«Arreta berezia eskatzen duten kategorien artean daude, zalantzarik gabe, artisten bizitzan 'santuen ezaugarrien' itxurak, hala nola gizarteak aitortzea -hau da, komunitate kultural edo nazionalaren parte izatea adieraztea- eta gizabanakoaren martirioa, sufrimendua edo sakrifizioa komunitate horren alde denean. Badirudi artelanen ezaugarri garrantzitsuenak nazioaren iragana kontatzean edo eraikitzean, nazioaren etorkizuna irudikatzean, errepertorioa zabaltzean eta maila (estetikoa) goratzean aurki daitezkeela».

Eta helburu biak bete zituen Lauaxetak. Bere heriotza zartada handia izan zen garaiko idazleentzako. Jada 1938an Bartzelonan zirenak omenaldia egin zioten 'Euzkadi' egunkarian. 1939an Salbatore Mitxelenak poema bat eskaini zion: 'Gorputz dago gudaria', eta honela aipatu duena: «Gorputz dago gudaria / Urkiolako maldan. / Esaidazu artzai orrek /Lauaxeta ez al dan».

Omenaldia Artxandako jatetxean

Garai hartan poeta baten harreman pertsonalak estuak ziren eta ohitura zen liburu bat egiterakoan adiskideek poetari omenaldi bat egitea.

Lauaxetak 1931n 'Bide barrijak' argitaratu ostean, adiskideak Gatikan bildu ziren 1932ko otsailaren 12an. Zabala izan zen deia eta zabala erantzuna. Omenaldian zenbait ekitaldi izan ziren. Meza, lehenik, bazkaria eta mitina, ondoren.

1935ean 'Arrats Beran', bere bigarren lana argitaratu zuenean, aldiz, adiskiderik hurkoenak baina ez ziren agertu eskaini zitzaion afarira. Afari hori Artxandako Jauregizar jatetxean egin zen, eta, neurri batean, gogoangarria da hara hurbildutakoen argazki bat gorde delako. Euzko Gaztediko adiskideek deitu zuten afaria. Argazkian zutunik ageri dira Jose Domingo Arana, Pedro Albizu, Pedro Basaldua, Gabino Artolozaga, Emilio Abando. Eta poetaren ondoan jesarrita, bere adiskiderik minenak: Jose Luis Irisarri, eta Ander Aranbalza. Adiskide honi eskaini zion Lauaxetak 'Arrats Beran' liburua.

Afari hartako argazkia ez-ezik, menua ere gorde da, 'Euzkadi' egunkariak argitaraturiko berri bati esker. Hona hemen: Entremesak, arrautza eskalfatuak chantillyrekin, otarrain-menestra amerikar erara, Rossini tournedoa, pularda trufatuta, entsalada, praline izozkia, negus tarta, fruta eta Marqués de Riscal eta Montecillo ardoak. Bada zer jan eta zer edan norbaiti otutzen bazaio berriro gure mahaietan 'Lauaxetaren menua' berpiztea eta ernaberritzea.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  2. 2 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  3. 3

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  4. 4 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  5. 5

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  10. 10

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y ampliará Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bideak eta Arratsak

Bideak eta Arratsak