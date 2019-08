La biblioteca de Tabakalera Ubik reabre mañana tras alcanzar un acuerdo los trabajadores con la concesionaria Concentración de los trabajadores el pasado 22 de julio. / J.M. López Tras mas de siete meses de huelga se ha llegado a un acuerdo que permite reabrir la biblioteca mañana jueves XABIER GARATE Miércoles, 7 agosto 2019, 13:35

Siete meses y medio después se ha llegado a un acuerdo entre trabajadores y Tabakalera para finalizar la huelga que mantenían estos desde el... Nada menos que 229 días que finalizan hoy y que permiten reabrir el centro desde mañana jueves una vez finalizada la huelga de los mediadores de Ubik que comenzó el pasado 22 de diciembre. Desde entonces la biblioteca de creación ha permanecido cerrada al público.

Los trabajadores, o mediadores, y la subcontrata navarra Sedena han cerrado hoy el acuerdo que permite la reapertura de la biblioteca. Según informa Tabakalera, «el acuerdo, suscrito esta misma mañana, implica, entre otros aspectos, una mejora de las condiciones de trabajo del grupo de mediadores: un incremento salarial del 32,3%, junto con otras mejoras económicas; una jornada inferior a la que desempeñaban actualmente los trabajadores; así como diversas mejoras en la relación con los turnos de trabajo, especialmente los fines de semana».

Tabakalera añade que «respondiendo al compromiso adquirido y hecho público desde el inicio del conflicto, tiene previsto publicar próximamente, durante el mes de agosto, la nueva licitación para contratar los servicios de atención en sala. Dicha licitación posibilitará las mejoras laborales pactadas entre los trabajadores y la empresa adjudicataria Sedena».

Desde el centro cultural han querido destacar que «a lo largo del período de cierre, y en paralelo a las negociaciones, el equipo de trabajo de la biblioteca no perteneciente al grupo de mediadores ha continuado trabajando de manera profesional en las instalaciones de Ubik, junto con cuatro mediadores/as que no han secundado la huelga». Así mismo señalan que «Tabakalera ha mantenido desde el inicio del conflicto su posición favorable a conseguir una mejora relevante en las condiciones laborales de los empleados de Sedena. Por ello, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea ha impulsado desde el primer momento el proceso de negociación entre la empresa adjudicataria y sus trabajadores como la única vía de solución al conflicto, y se congratula de que finalmente se haya alcanzado un acuerdo que hace posible que se restablezcan los servicios a la ciudadanía».

De esta forma y tras casi ocho meses, este jueves se reabre al público la biblioteca de creación de Tabakalera, que ocupa 2.300 m2 en la segunda planta del edificio del barrio de Egia de San Sebastián. Ubik abre sus instalaciones de diez de la mañana a ocho de la tarde de martes a sábado, y de diez a dos los domingos y festivos. A lo largo de 2018 contó con la asistencia de casi 180.000 visitantes, y ofrece múltiples servicios destinados tanto al público especialista como a la ciudadanía en general: consulta y uso in situ de contenidos, instrumentos musicales, ordenadores, mesa de luz, etc.; préstamo de contenidos y «herramientas» (tablets, videocámaras o cámaras fotográficas); puestos de edición (audiovisual, imagen, diseño, etc.); rincones de creación (tecnología, croma, grabación de sonido o autoedición) y acompañamiento en el aprendizaje y la creación, así como ayuda a la investigación.