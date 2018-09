«El Bellas Artes tiene todas las responsabilidades de un gran museo, pero sin sus medios»

- ¿Qué opina de la anunciada reapertura de Chillida-Leku?

- Todos los que amamos la obra de Chillida y muy especial esta obra maestra del final de su carrera que es Chillida-Leku celebramos esta fantástica noticia que nos alegra muchísimo.

- ¿Hay una cierta tensión entre los museos de los distintos territorios vascos?

- No creo que exista rivalidad, sino colaboración. Tenemos la fortuna de haber tejido una red muy tupida de museos en cada uno de los territorios y en sus grandes ciudades, pero lo que sí falta es un esfuerzo para relacionarnos más. No sólo compartir colecciones o exposiciones, sino ver que lo que hacemos en Bilbao es útil para toda la comunidad, y tratar de colaborar de una forma intensa en los programas de educación e investigación. Es muy diferente el tejido de los museos de Gipuzkoa y de Bizkaia. Aquí hay grandes instituciones, en cambio en Gipuzkoa hay pequeñas y medianas muy especializadas dedicadas a personalidades concretas. No existe competencia, ni en el modelo, ni en los contenidos, sino una oportunidad fantástica de colaboración. Cuando fui hace quince años a dirigir el Prado en Madrid no existían muchas de las instituciones que hoy en día hay en el País Vasco, como Tabakalera. Me parece que hay que sacar el máximo provecho a esa apuesta institucional que se hizo por potenciar el arte en cada uno de los territorios.

- Lleva usted mucho tiempo trabajando en museos: ¿qué es lo último que ha aprendido?

- Yo estoy aprendiendo todos los días desde que volví del Prado. Estoy viendo las dificultades que entraña trabajar en una institución de un determinado tamaño que tiene todas las responsabilidades de un museo grande, pero no sus medios, ni sus equipos. Ser un museo mediano le da otras ventajas porque es un centro sin límites cronológicos y que muestra tanto el arte internacional o como el que se produce en los entornos más cercanos, pero realmente es una experiencia nueva cada día hacer que se produzca esa magia.

- Pregunta obligada: ¿dónde cree que debería estar el 'Guernica'?

- Ya lo dicho varias veces: el 'Guernica' está bien donde está.