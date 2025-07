El BBK Live, que abre con Pulp, espera recibir a 100.000 espectadores

Isabel Ibáñez Bilbao Jueves, 10 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El recinto del BBK Live abre este jueves sus puertas tras más de cuatro semanas de montaje en las que han trabajado casi mil personas. Este año, el de la edición número 19, en sus 100.000 metros cuadrados dedicados a la música en plena naturaleza cuenta con seis escenarios, uno menos que el año pasado, pues ha desaparecido el llamado Firestone, una pequeña carpa que acogía las actuaciones de los grupos más modestos.

Así, los que quedan serán suficientes para acoger la actuación del más del centenar de artistas (el 10%, vascos) previstos en los tres días del festival que, sin embargo, se iniciará hoy a las 13.00 horas lejos del monte, en la Gran Vía junto a la sala BBK. El honor de inaugurarlo recae en el grupo Raya Diplomática, encabezado por Javi Calvo, la mitad del dúo cinematográfico Los Javis. Será el primer show de la iniciativa Bereziak, que busca acercar los sonidos de Kobetas al corazón de la ciudad gratuitamente.

Ya por la tarde, Kobetamendi abrirá sus puertas a eso de las 17.00 horas para empezar a recibir a los más de 100.000 melómanos de 60 países diferentes que suelen disfrutar el festival cada año. Los seis escenarios son el grande o Nagusia, donde tocarán cada día los cabezas de cartel, Pulp (esta noche), Raye y Kylie Minogue; el secundario o San Miguel; el Johnny Walker con forma de pirámide que, a eso de las tres de la mañana, se transformará en el Club Gorria de música electrónica; el Txikia o Repsol, sin telón de fondo, con lo que los grupos actúan con los montes, el cielo y las nubes como decorado; el Basoa, que recupera su forma circular y celebrará las 'raves'; y la oferta tranquila del Lasai.

Alfonso Santiago, director general de la promotora Last Tour, explicó en la presentación del festival que tomando como previsión las cifras del año pasado, este festival dejará en Bilbao un impacto económico de 24 millones de euros.

Santiago citó los grupos que espera ver en su festival, que tiene un cartel, a su juicio, «de los más diversos y más interesantes, lleno de perlas, de muchísimas bandas que van a estar aquí por primera vez. Hay jazz, hay soul, una barbaridad de propuestas, pero mucha gente solo ve a Bad Gyal o Damiano David. Yo, cuando voy a un festival, suelo intentar ver lo que nunca he visto, y las tengo aquí tengo apuntadas, once: Raye, una de las artistas más interesantes del momento, como Amyl and the Sniffers; Jessica Pratt, que es una maravilla y la gente va a alucinar; Fat Dog, llamada a ser una de las grandes bandas, divertida, punk, electrónica, gente joven sin prejuicios».

Citó también a Kneecap, «que van a dar mucho que hablar, los hemos contratado porque tienen que ver con nuestra filosofía, es la banda que está siendo boicoteada por su apoyo a Gaza. Son de Belfast y están tocando en algunos festivales, pero son vetados en otros». Nombró además a Japanese Breakfast, Wunderhorse, Makaya McCraven, «uno de los grandes jazzistas a nivel mundial»; el nigeriano Obongjayar; PabloPablo, «un artista joven, madrileño», hijo de Jorge Drexler, y Sparks, «banda que lleva 50 años en la música, uno de los grandes raros y este año están aquí».

Accesos y autobuses

En cuanto al acceso, al margen de la posibilidad de cubrir andando en 25 o 30 minutos el trayecto que lleva de San Mamés a Kobetas, el transporte en los autobuses de la organización es el más solicitado. Existe la opción de reservarlo solo para subir; en este caso los autocares salen de la calle Felipe Serrate, junto a San Mamés, y desde el BEC!.

Los asistentes podrán utilizar los habituales autobuses lanzadera gratuitos, tanto para ir como para regresar. Parten desde el BEC! (Barakaldo) junto a la parada de metro de Ansio y desde San Mamés.