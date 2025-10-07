Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Reestreno.Obras de Baselitz en la reapertura deledificio de 1970. JORDI ALEMANY

Baselitz pone patas arriba el edificio de 1970 del Bellas Artes en su reapertura

El alemán que pinta las figuras cabeza abajo y medio siglo de arte vasco sobre Bilbao y el museo estrenan este espacio

Isabel Ibañez

Bilbao

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Ya lo hizo en 1963, poner patas arriba la sociedad alemana, cuando era un veinteañero insolente vapuleado de niño primero por el nazismo y ... luego por el comunismo. Evidentemente, también por la Segunda Guerra Mundial. Baselitz, que había nacido en 1938 como Hans-Georg Kern y tomó su seudónimo de su ciudad natal, Deutschbaselitz (Sajonia), pintó dos cuadros con un ser extraño sujetando su gran pene erecto. La Policía se presentó en la galería de Berlín occidental donde estaban expuestos para confiscarlos con una denuncia por inmoralidad en la mano –dos años después le fueron restituidos–.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  7. 7 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Baselitz pone patas arriba el edificio de 1970 del Bellas Artes en su reapertura

Baselitz pone patas arriba el edificio de 1970 del Bellas Artes en su reapertura