Baselitz pone patas arriba el edificio de 1970 del Bellas Artes en su reapertura

Ya lo hizo en 1963, poner patas arriba la sociedad alemana, cuando era un veinteañero insolente vapuleado de niño primero por el nazismo y ... luego por el comunismo. Evidentemente, también por la Segunda Guerra Mundial. Baselitz, que había nacido en 1938 como Hans-Georg Kern y tomó su seudónimo de su ciudad natal, Deutschbaselitz (Sajonia), pintó dos cuadros con un ser extraño sujetando su gran pene erecto. La Policía se presentó en la galería de Berlín occidental donde estaban expuestos para confiscarlos con una denuncia por inmoralidad en la mano –dos años después le fueron restituidos–.

Tras este incidente que lo catapultó a la fama, en 1969 volvió a epatar cuando decidió alterar las reglas y empezó a pintar sus figuras del revés. No del derecho para darlas luego la vuelta, sino directamente patas arriba, un rasgo de estilo que mantiene. Los visitantes del Bellas Artes podrán comprobarlo en el rehabilitado edificio de 1970, que ha elegido este referente del neoexpresionismo alemán para estrenar el espacio rehabilitado. El medio centenar de lienzos de gran tamaño reunidos allí han sido creados en esta última década.

DOS EXPOSICIONES 'George Baselitz Pinturas 2014-2025. Algo en todo'. Abierta al público desde este miércoles 8 y hasta el 1 de marzo de 2026. Medio centenar de obras del neoexpresionista alemán que ocupan la primera planta del nuevo edificio reabierto.

'Ataria (bat)' Muestra colectiva de artistas vascos abierta hasta el 18 de enero que resume medio siglo de creación con obras de entre 1973 y 2023. A excepción de 'Vista del Bilbao', la imagen pictórica más antigua de la villa, de hacia 1700, que se expone por vez primera.

El museo reabre con el reputado artista esta zona de la pinacoteca que el público podrá admirar a partir de mañana, tras el cierre semanal de los martes. La sensación es la de haber recuperado un espacio que Bilbao perdió hace tres años, los que ha estado cerrado para acondicionarlo. Hay variaciones en la disposición de los muros, a la espera de tirar los que dan a la otra parte del parque, donde estaba el estanque. Ya así resulta un lugar muy luminoso, pero esa pared se tirará y el próximo 25 de julio, justo un mes después de la apertura de la ampliación, volverá a verse a través del ventanal a la musa Euterpe.

«Nos sentimos conmovidos por volver a mostrar arte en este edificio con artistas que cruzan su biografía con la del museo», dijo Miguel Zugaza, el director. Se refería a que en el año de nacimiento de Baselitz se empezó a proyectar el edificio antiguo; cuando el artista presentaba sus obras 'indecentes', se ponía la primera piedra de este espacio abierto al público siete años después, precisamente el momento en que el pintor se decidió a poner el mundo patas arriba en sus cuadros.

En la inauguración estuvo Elixabete Etxanobe, diputada general de Bizkaia y presidenta del Patronato del Bellas Artes: «Hoy marcamos un hito en la evolución del museo», celebró. A su lado, Gorka Martínez, director general de la Fundación Bancaria BBK, valoró las «maravillosas exposiciones organizadas hasta hoy en el edificio antiguo» durante las obras, aunque destacó: «Esto es otra cosa, se empieza a ver la luz».

El Bellas Artes persiste así en ese ocurrente eslogan de 'Abierto por obras' que resume la sana fijación de sus responsables: seguir ofreciendo cultura pese a los obvios inconvenientes que supone ampliar una institución de estas características. La actividad museística, frenética incluso en esta situación, se ha circunscrito durante 36 meses al edificio antiguo, y ahora éste toma el relevo. Vecinos de la ciudad y foráneos podrán pisar al fin el espacio construido en 1970 expresamente para albergar el arte más actual. Ya en julio se presentaron estos 6.000 metros cuadrados rehabilitados, en los que se ha respetado el diseño original, modificado en reformas parciales como la que cerró los porches en 1982 logrando ganar un 12% de espacio.

'George Baselitz. Pinturas 2014-2025. Algo en todo', con obras procedentes de colecciones privadas, podrá disfrutarse hasta el 1 de marzo de 2026. Ha sido comisariada por Norman Rosenthal, experto en este autor, quien, a sus 87 años, pinta las telas colocadas en el suelo sentado ahora en una silla de oficina con ruedas, y ayudándose de un carrito donde lleva las pinturas. Rosenthal, entusiasmado con el espacio expositivo, no dudó en calificarlo como «el gran rival del museo que está al otro lado», en referencia al Guggenheim. «Si miramos a Palestina, Ucrania, EE UU e incluso mi país, Gran Bretaña, ves que el mundo está patas arriba, y lo increíble es que aprendamos a vivir de ese modo», esgrimió al explicar el rasgo estilístico de Baselitz, «quien consigue mantenerse en un equilibrio entre el arte abstracto y el figurativo».