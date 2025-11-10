Bambalina Teatre muestra en Tolosa marionetas «conscientes de su propia vida»

El títere consciente. Es una buena manera de definir la propuesta teatral de la compañía valenciana 'Bambalina'. Sus marionetas parecen pensar, invitan incluso a reflexionar. ... Juegan con las formas y los colores, cobran vida desde el silencio, no se esconden detrás de los actores que las manipulan, bailan con ellos, se mezclan con objetos e incluso gesticulan como si fueran mimos.

La trayectoria de 'Bambalina Teatre Practicable' se plasma en una magnífica exposición que inauguró hace unas semanas el Topic de Tolosa, y que podrá verse de martes a sábados, de 17.30 a 20.30, hasta mediados de marzo de 2026.

El grupo valenciano lleva 44 años de reconocida presencia en el teatro de marionetas, bajo la dirección artística de Jaume Policarpo. Según cuentan los miembros de la compañía, ésta ha procurado desarrollar siempre una tendencia artística interdisciplinar, en la que «el uso del títere y el objeto animado se convierten en vehículos expresivos centrales».

Su trabajo se caracteriza por una constante exploración de los límites entre lo animado y lo inanimado, lo visible y lo sugerido. Ha sabido aunar las fronteras entre el actor y la marioneta, entre el teatro visual y el textual.

La querencia de Bambalina se podría definir como una «búsqueda de la identidad del títere». En la muestra del Topic se hace un recorrido por las diferentes etapas del grupo. Desde la experimentación y aprendizaje con diferentes técnicas de manipulación en sus primeros años (guante, varillas, hilos, máscaras…), así como los distintos materiales empleados en su diseño y construcción, hasta las sucesivas fases posteriores, en esa búsqueda constante de encauzar nuevas expresiones.

Grupo referente El grupo Bambalina se caracteriza por explorar nuevos conceptos en el teatro de marionetas. Mezcla mimo, danza, música, objetos y actores con los títeres.

De la segunda etapa, años noventa, con obras como 'Maese Pedro' o 'El jardín de las delicias', destacan la incorporación de la música y la convivencia escénica permanente de manipuladores y marionetas. En la tercera, principios de este siglo, el grupo sale al exterior y se centra más en el teatro de adultos, con obras como 'Pasionaria' y, sobre todo, 'Krakt', que fue un auténtico éxito referencial. Luego llegaría la cuerta etapa (2010), donde los valencianos volverían a adentrarse en propuestas infantiles, para llegar a la última, a partir de 2017, con la renovación que supuso suplir a pilares fundamentales del grupo, y donde se crearon adaptaciones reconocidas de obras clásicas como 'La Celestina' o 'Hamlet', y donde el grupo ha consolidado esa fusión de animación, objeto artístico, música en escena y danza, que tanto le caracteriza en la actualidad.

Bambalina es una compañía especializada en bunraku, un teatro clásico de títeres originario de Japón. «La relación de continua confusión identitaria entre intérprete y objeto inanimado, ha guiado la investigación y reflexión del grupo valenciano», exponen desde el Topic.

Jaume Policarpo, fundador y 'alma mater' de la compañía, explica que la exposición trata de enviar al espectador el mensaje de que «estas marionetas son conscientes de su propia vida». «Son títeres pensados para la dramaturgia y por eso hemos intensificado su expresividad. He fabricado la mayoría de ellos y me emociona pensar que el espectador sienta que, de alguna manera, le están interpelando», asegura.

Arriba, personajes de 'El Retablo de Maese Pedro', y enmedio, La Pasionaria. Sobre estas líneas, figuras inspiradas en la construcción de Pierre Avezar en su granja. IÑIGO ROYO

Policarpo confiesa estar muy satisfecho del resultado final y agradece el trabajo del Topic y de todos los técnicos que han cuidado «muchísimo» aspectos como la puesta en escena o la iluminación.

El fundador de Bambalina asegura que siempre han dado mucha importancia a la parte escénica, a la dramaturgia, a la interacción entre marioneta y actor. «Este componente teatral, que se refleja muy bien en la exposición, es una marca reconocible de nuestra compañía. A veces me resulta sorprendente comprobar cómo hemos podido vivir del teatro de marionetas tantos años», asevera.

Pasionaria y Cyrano

La muestra sorprende por la adaptación que la compañía hace de obras clásicas. Por ejemplo, del retablo de Maese Pedro (1996), ópera de cámara para títeres compuesta por Manuel de Falla a partir del episodio del mismo nombre del Quijote. Las representaciones se llevaban a cabo por una orquesta de veintiocho músicos, tres cantantes líricos, y tres titiriteros que animaban el retablo y todos sus personajes.

Sorprenden, asimismo, los personajes de la obra 'Pasionaria' (2001), inspirada en la biografía de Dolores Ibárruri, entre ellos un Franco con la mano alzada. También destacan los elementos escénicos del espectáculo 'El jardín de las delicias' (1994), evocadores del tríptico del pintor holandés Jeronimo Bosch, exhibido en el Museo del Prado, así como títeres de mesa que plasman personajes tan conocidos como Cyrano de Bergerac.

Del montaje musical 'Carmen' se exhiben marionetas ideadas para integrar las manos de los manipuladores, con el propósito de potenciar su expresividad en el baile. También llama la atención una instalación mecánica llena de curiosos engranajes, inspirada en la construcción de Pierre Avezar en su granja.