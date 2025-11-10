Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Figuras y elementos escénicos de la obra 'El jardín de las delicias'.

Ver 32 fotos
Figuras y elementos escénicos de la obra 'El jardín de las delicias'. Iñigo Royo

Bambalina Teatre muestra en Tolosa marionetas «conscientes de su propia vida»

El Topic expone la trayectoria de este grupo valenciano, referente en la búsqueda de nuevas expresiones en el teatro de marionetas

Juanma Goñi Sagarzazu

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

El títere consciente. Es una buena manera de definir la propuesta teatral de la compañía valenciana 'Bambalina'. Sus marionetas parecen pensar, invitan incluso a reflexionar. ... Juegan con las formas y los colores, cobran vida desde el silencio, no se esconden detrás de los actores que las manipulan, bailan con ellos, se mezclan con objetos e incluso gesticulan como si fueran mimos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  3. 3

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  4. 4 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  7. 7 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  8. 8 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bambalina Teatre muestra en Tolosa marionetas «conscientes de su propia vida»