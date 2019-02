De Bach a Avicii: vibrante zapeo musical Un momento del espectáculo 'Music Has No Limits', que congregó a unas 900 personas ayer en el Kursaal. / ARIZMENDI Casi un millar de personas disfrutaron del espectáculo 'Music Has No Limits', que repasó en el Kursaal éxitos de todos los tiempos JUAN G. ANDRÉS Domingo, 3 febrero 2019, 09:53

Un vibrante espectáculo de música, luz y sonido encandiló anoche al público del Kursaal, donde 900 personas disfrutaron de 'Music Has No Limits'. Durante dos horas, siete músicos disfrazados y tres mujeres cantantes interpretaron una lista de reproducción que abarcó varios siglos de melodías mezcladas sin complejos ni fronteras estilísticas.

Una diva dio inicio al musical con 'O mio babbino caro', el aria de Puccini que se fusionó con el eléctrico 'Sweet Child O' Mine' de Guns N' Roses. Y no sólo convivieron la ópera y el rock, sino también el rap de 'Niggas in Paris' (Jay Z y Kanye West), el grunge de 'Smells Like Teen Spirit' (Nirvana), el soul de Adele ('Someone Like You') o la electrónica de 'Children' (Robert Miles).

El violonchelo introdujo el preludio de la 'Suite Nº1 en Sol Mayor' de Bach, el 'artista' más longevo de una 'playlist' que saltó del Barroco al final del siglo XX con System Of a Down ('Chop Suey!') y Michael Jackson ('Smooth Criminal'). En el medley posterior a la versión jazzy de 'Englishman in New York' (Sting) convivieron, entre otros, Queen ('Bohemian Rhapsody') y los ritmos bailables de DJs actuales como David Guetta o el difunto Avicii.

Hubo rock con AC/DC y Cranberries, funk con James Brown y R&B contemporáneo con Bruno Mars o Lady Gaga, sin olvidar guiños a bandas sonoras como 'Gladiator', 'Rocky', 'Misión imposible' y James Bond. El show ofreció medio centenar de éxitos troceados sin piedad, muy en sintonía con estos tiempos de prisa y desatención en los que poca gente se detiene, no ya a degustar un disco entero, sino a terminar de escuchar una canción.

La segunda parte arrancó con fusión de ópera y flamenco antes de que una DJ tomara los mandos y convirtiera el auditorio en una discoteca en la que el público bailó al son de gente como Robbie Williams, Prodigy, Ultravox o Anne Clark, además de un set latino que recordó a Gloria Estefan ('Conga') y a Juan Luis Guerra ('Woman del Callao'). No quedaba nadie en pie cuando ante los insistentes 'beste bat, beste bat!' del público, los músicos regresaron cargados de solos y un fin de fiesta rockero en el que rescataron varios momentos de Queen, riffs de Lenny Kravitz, el 'Satisfaction' de los Rolling Stones y hasta la banda sonora de 'Piratas del Caribe'. Con efectos de humo, serpentinas y el 'Highway to Hell' de AC/DC concluyó un espectáculo que, para bien y para mal, tuvo mucho de radiofórmula y de fuegos de artificio.